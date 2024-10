Usuarios descubren supuesta puerta en medio de la Antártida; expertos explican qué es

Ante el nuevo descubrimiento en la Antártida, una investigadora de Glaciología asegura que las verdaderas causas de la puerta en medio de la nieve es un iceberg derretido por los vientos.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- Una coordenada de Google Maps reveló una supuesta “puerta” a la mitad de la Antártida, por la estación Showa de Japón. Esta ha generado diversas teorías que circulan en Internet, desde la idea de un portal bidimensional hasta la posibilidad de una “base extraterrestre”, según los usuarios.

De acuerdo con los científicos, el descubrimiento fue realizado por el internauta Starpot de Reddit con las coordenadas 69°00’50″S 39°36’22″E, donde las imágenes satelitales muestras una extraña puerta azul celeste perdida entre la nieve.

Sin embargo, la profesora Bethan Davies, experta en Glaciología de la Universidad de Newcastle, Inglaterra, investigó las coordenadas y encontró que la verdadera naturaleza de la estructura es menos emocionante de lo que muchos esperaban.

Según las coordenadas, estas corresponde a un iceberg atorado en un área de hielo marino, ubicado en la Antártida Oriental. Al mover el cursor hacia el norte, se pueden observar estructuras similares a la de una puerta, provocando la ilusión de “un portal desconocido”.

“Esta formación se encuentra en un área de hielo marino rápido en la Antártida Oriental, justo en la costa. Hay una serie de islas allí y el agua es bastante profunda. Se trata de un iceberg que quedó varado y ahora está atascado y se está derritiendo in situ. Se pueden ver muchos icebergs en la zona”, aseveró la investigadora.

Más tarde, la teoría de Bethan Davies fue apoyada por el codirector del Instituto Grantham, Martin Siegert quien explicó que es un flujo de hielo que rodea al supuesto portal sólo se trata de obstáculo sublgacial sólido, propiciado por el derretimiento y recongelamiento del hielo por los vientos.

“Esto es simplemente un flujo de hielo alrededor de un obstáculo subglacial sólido, influenciado también por el derretimiento y recongelamiento del hielo por vientos catabáticos. El hielo es bastante delgado aquí, como lo evidencian otros afloramientos de roca cercanos, por lo que la influencia del lecho en el glujo de hielo será fuerte. Es un patrón interesante, pero no inusual ni sorprendente desde el punto de vista geológico”, concluyó.