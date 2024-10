GenteAsí ¬ Meteorólogos en EU reciben amenazas: los acusan de “manipular” huracanes

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- Con el paso de los huracanes Helene y Milton en Florida se intensificaron los ataques cibernéticos, en donde se incluyen hasta amenazas de muerte, en contra de meteorólogos estadounidenses.

De acuerdo con The New York Times las amenazas y ataques en contra de los científicos climáticos están relacionados con las las teorías conspirativas y la desinformación que ha circulado últimamente en donde se apunta que el gobierno de Estados Unidos está “creando” y “controlando” huracanes.

Y es precisamente por no promover este tipo de información que además de meteorólogos, otros trabajadores de emergencia han sido blanco de este tipo de ciber ataques, en donde se les ha hasta acusado de “encubrir al Gobierno”.

The full journey of #Helene 🌀

From a Tropical Storm in the Caribbean Sea, to a catastrophic landfall over Florida as a Category 4 Major Hurricane. pic.twitter.com/KolWN4lvt7

— Zoom Earth (@zoom_earth) September 27, 2024