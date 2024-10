Autoridades de Australia cierran playas tras aparición de misteriosas bolas negras

Berlín, 17 de octubre (DW).- Dylan Parker, Alcalde del distrito de Randwick (en el este de Sídney), indicó que las playas de Gordons Bay y Coogee permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.

Los “misteriosos residuos negros con forma de bola”, como los describieron, en principio, las autoridades locales, fueron descubiertos la tarde del martes en Coogee, mientras que hoy se encontraron en la otra playa.

BEACH UPDATE: Gordons Bay Beach is closed after more mysterious, sphere-shaped debris were found washed up. Council is working closely with the @NSW_EPA to develop a clean-up methodology and safe disposal process for the debris. pic.twitter.com/9bOVCcFlXX

— Randwick Council (@RandwickCouncil) October 16, 2024