CSP dice que avanza diálogo sobre entrega de agua; trabaja acuerdo con gobernadores

Ciudad de México, 15 de abril (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) afirmó este martes que México ha avanzado en el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos, sin comprometer el abasto para productores nacionales.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum negó que el país esté cediendo más agua de la estipulada y aseguró que el proceso se realiza en coordinación con los gobiernos estatales.

La Presidenta de México detalló que existe una mesa de trabajo entre dependencias mexicanas y autoridades de Estados Unidos para revisar el acuerdo hídrico, en el marco de una relación bilateral.

This is progress. But what we want, and what American farmers deserve, is a resolution.

— Secretary Brooke Rollins (@SecRollins) April 12, 2025