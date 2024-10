GALILEO ¬ Inteligencia Artificial se cuela en premios más importantes de la ciencia

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).– Los premios Nobel de este año premiaron trabajos arduos, de décadas, que impactan no sólo en sus respectivos campos, sino también en el resto de la ciencia. Específicamente, el Nobel de Física entregado a John Hopfield y Geoffrey Hinton está basado en inventos que sentaron las bases del aprendizaje automático y la Inteligencia Artificial (IA).

Ellen Moons, miembro del comité del Nobel en la Real Academia Sueca de Ciencias, dijo que los dos galardonados “utilizaron conceptos fundamentales de la física estadística para diseñar redes neuronales artificiales que funcionan como recuerdos asociativos y encuentran patrones en grandes lotes de datos”.

Esas redes, señaló, se han utilizado para avanzar la investigación en física y “también se han convertido en parte de nuestra vida cotidiana, por ejemplo en el reconocimiento facial y la traducción de idiomas”. Hinton predijo que la IA terminaría teniendo una “enorme influencia” en la civilización y supondrá mejoras en productividad y atención médica.

“Sería comparable con la Revolución Industrial”, dijo en la llamada con reporteros y miembros de la Real Academia Sueca de Ciencias.

Aunque el comité reconoció la ciencia que hay detrás del aprendizaje automático y la inteligencia artificial, Moons también mencionó su lado negativo, señalando que “si bien el aprendizaje automático tiene enormes beneficios, su rápido desarrollo también ha planteado temores sobre nuestro futuro. De forma colectiva, los humanos tienen la responsabilidad de utilizar esta nueva tecnología de una forma segura y ética en mayor beneficio de la humanidad”.

Hinton comparte esas preocupaciones. Abandonó un puesto en Google para poder hablar más libremente sobre los peligros de la tecnología que ayudó a crear.

El doctor Mateos lo ve de forma totalmente diferente. “Soy optimista racional. Se me hace absurdo: obviamente todo puede tener algún riesgo. Un ejemplo: yo puedo tomar piedras y puedo agredir a mi vecino, o junto muchas piedras y construyo una catedral. No es culpa de la piedra, es el uso que los humanos le damos a las cosas. Otro ejemplo: todos los días, millones de personas comemos y tenemos a nuestra disposición un cuchillo y lo usamos para cortar nuestros alimentos. Pero es un cuchillo, podríamos levantarnos y acuchillar a un mesero, a un comensal, y no lo hacemos. Y nadie se preocupa de los cuchillos”, explica.

