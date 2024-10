VIDEO revela el momento exacto del asesinato del sacerdote Marcelo Pérez en Chiapas

Según el material audiovisual recuperado de una de las cámaras de la iglesia, Pérez Pérez cargaba una bolsa roja y vestía una chamarra cuando se dirigía a su camioneta Ford Edge Titanium. En el video puede verse que las y los feligreses que salían de la plaza del templo corrieron al escuchar las detonaciones de arma de fuego.

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- Un video muestra el momento en el que fue asesinado del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, en San Cristobal de las Casas, Chiapas, cuando el activista salía de oficiar una misa en la iglesia. La Fiscalía General de la República (FGR) ya atrajo el caso, informó este martes la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“En el caso del padre (Marcelo Pérez Pérez), ya atrajo la investigación por parte de la Fiscalía General de la República”, dijo Sheinbaum en su conferencia matutina.

Según el material audiovisual recuperado de una de las cámaras de la iglesia, Pérez Pérez cargaba una bolsa roja y vestía una chamarra cuando se dirigía a su camioneta Ford Edge Titanium. En el video puede verse que las y los feligreses que salían de la plaza del templo corrieron al escuchar las detonaciones de arma de fuego.

Momento de la Ejecución del Padre Marcelo Pérez Pérez al salir de la Iglesia de Cuxtitali en San Cristóbal de Las Casas (segundo video en comentarios)🚫🚨 Cámaras de la Iglesia de Cuxtitali. pic.twitter.com/8av0GhbLL9 — Despertar Ciudadano San Cristóbal (@DespertarCiud) October 22, 2024

También se nota cómo algunas personas se dirigieron hacia el vehículo del padre en un intento por auxiliarlo.

―A partir del asesinato del sacerdote Marcelo Pérez se ha manejado una idea de expertos de que en Chiapas estaría en puerta lo que llaman una ´guerra civil´. ¿Usted qué piensa de esto? ―preguntó un periodista a Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

―No, no lo creo por la información que tenemos. Es importante trabajar para que no vuelva a ocurrir una situación así y que no haya desplazamientos, y pacificar y evitar extorsiones y delitos que se están presentando. Para ello estamos trabajando con los gobernadores, digo los porque es el actual y el que va a entrar (Rutilio Escandón y Eduardo Ramírez ―Contestó la mandataria.

LA UNIÓN EUROPEA CONDENA EL ASESINATO

La Delegación de la Unión Europea condenó este martes el asesinato de Marcelo Pérez Pérez en un comunicado firmado por los Jefes de Misión de las Embajadas de los Estados Miembros de la Unión Europea en México, así como la Embajadora de Noruega y el Embajador de Suiza en México. “La muerte del padre Marcelo Pérez muestra el grado de violencia e intimidación que enfrentan muchos defensores de los derechos humanos en México y que constituye una amenaza contra los derechos humanos. Instamos a todas las autoridades competentes a generar entornos favorables y protección para que las personas defensoras en México puedan ejercer sus actividades libremente, sin poner en riesgo sus vidas y sin amenazas, para evitar que haya “zonas de silencio” donde ninguna persona defensora o periodista se atreva a trabajar”, explicó la Unión Europea. Asimismo, afirmaron que aunque reconocen los esfuerzos realizados por las autoridades mexicanas para esclarecer el crimen, hay preocupación por el nivel de impunidad en casos de personas defensoras y periodistas asesinados en México en años anteriores. “Nuestro llamamiento para que se identifiquen y juzguen a los responsables tanto materiales como intelectuales de todos estos asesinatos. Animamos a las autoridades mexicanas a seguir avanzando en la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos a través de las herramientas existentes, como el Mecanismo de Protección, y a mantener el fructífero diálogo con la sociedad civil a través del grupo de trabajo creado para su mejora.”, finalizó el pronunciamiento.

⚠️ Declaración local de la Unión Europea, Noruega y Suiza, sobre el asesinato del sacerdote y defensor indígena Marcelo Pérez Pérez

🔗 https://t.co/506FgKbyGj#ProtejamosSusVoces pic.twitter.com/LzO6CG06r8 — Unión Europea en México 🇪🇺🇲🇽 (@UEenMexico) October 22, 2024

El domingo 20 de octubre, el sacerdote católico y activista tzotzil Marcelo Pérez Pérez, integrante de Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, sufrió un atentado que le costó la vida, pese a que, por años, había venido denunciando que era víctima de amenazas de muerte por su labor, en el intento de contribuir a pacificar el estado, que desde hace años está sumergido en la violencia. Pérez Pérez era reconocido por su activismo en las localidades de Simojovel, Pantelhó y San Cristóbal de las Casas, en los Altos de Chiapas. Incluso, el sacerdote fue uno de los religiosos que el pasado 13 de septiembre encabezó la marcha por la paz en Tuxtla Gutiérrez, en la que católicos pedían seguridad en el estado. Además, en algún momento fungió como mediador entre los grupos del crimen organizado y las autoridades. Don Miguel Pérez Santiz, padre del párroco Marcelo Pérez Pérez, llorando junto al féretro de su hijo que dedicó su vida a la iglesia católica. Era del pueblo originario tsotsil de San Andrés Larrainzar, en los Altos de Chiapas, donde este lunes 20 será sepultado en el panteón… pic.twitter.com/9RqZrZMn17 — Isaín Mandujano (@isain) October 21, 2024 Marcelo Pérez nació en el municipio de nació en San Andrés Larráinzar y fue en 2014, cuando inició su activismo impulsado por el aumento de venta de droga y de grupos criminales en la región, por lo que, con el propósito de denunciar esta situación, llevó a cabo una peregrinación, con la cual recorrió 12 municipios de Chiapas, incluida la capital del estado. Ya desde 2020, el clérigo había denunciado que estaba recibiendo llamadas telefónicas con amenazas de muerte, por lo que solicitó protección, sin embargo, en varias ocasiones afirmó que ésta no se le estaba brindando de manera adecuada. Incluso, el pasado mes de agosto, durante una entrevista con El Heraldo de Chiapas sostuvo que le habían puesto precio a su vida. -Con información de Nora Nancy Gaspar Resendiz.