El Primer Ministro de Eslovaquia es baleado en un evento político; lo reportan grave

Por Karel Janicek

PRAGA (AP).— El Primer Ministro de Eslovaquia Robert Fico está gravemente herido tras ser baleado en un evento político, en un intento de asesinato que estremeció al pequeño país y reverberó por toda Europa.

Un mensaje en su página de Facebook dice que Fico “recibió varios disparos y está actualmente en condición que amenaza su vida. En este momento está siendo transportado a Banská Bystrica, porque tardaría demasiado llegar a Bratislava para un procedimiento urgente. Las próximas horas serán decisivas”.

El Ministro de Defensa eslovaco dijo que los médicos están bregando para salvarle la vida al Primer Ministro.

El Ministro, Robert Kalinak, aliado cercano de Fico en su partido Smer, habló a reporteros en un hospital en Banska Bystrica, a donde fue llevado el Primer Ministro, diciendo que la operación no ha concluido y que la condición del mandatario es “extraordinariamente seria”.

El Ministro del Interior, Matus Sutaj Estok, hablando a reporteros en el mismo hospital, dijo luego que las investigaciones iniciales apuntan a que hubo “una clara motivación política” en el atentado.

La emisora eslovaca TA3 reportó que Fico, de 59 años, fue baleado en el estómago luego que estallaron cuatro disparos afuera de la Casa de la Cultura del pueblo Handlova, a unos 150 kilómetros al noreste de la capital, a donde Fico había ido para reunirse con partidarios. Añadió que un sospechoso fue detenido.

WATCH: Slovakia's Prime Minister Fico taken to his car after shooting, current condition unknown pic.twitter.com/l7S2eaAEHp

La policía acordonó la zona y Fico fue llevado al hospital en Banska Bystrica.

El vicepresidente del Parlamento Lubos Blaha confirmó el incidente en una sesión legislativa, la que declaró concluida hasta nuevo aviso, reportó la agencia de noticias eslovaca TASR.

La Presidenta Zuzana Caputova condenó el “brutal y despiadado” ataque contra el Primer Ministro.

Luego Caputova, quien políticamente es rival de Fico, calificó el hecho de “ataque contra la democracia”.

El Presidente electo Peter Pellegrini, aliado de Fico, calificó el hecho de “una amenaza sin precedente contra la democracia eslovaca. Si expresamos nuestras opiniones políticas con pistolas en la plaza y no en los centros de votación, estaremos poniendo en riesgo todo lo que hemos construido juntos en 31 años de soberanía eslovaca”.

Los principales partidos opositores, Eslovaquia Progresista y Libertad y Solidaridad, cancelaron una protesta contra un controvertido plan del Gobierno de reformar los canales de comunicación públicos, y dijeron que le darían al Gobierno control total de la radio y la televisión públicas.

Utterly shocked by today's brutal attack on #Slovakia’s Prime Minister Robert Fico, which I condemn in strongest possible terms.

I wish him lot of strength in this critical moment and early recovery. My thoughts are also with his family and close ones.

— Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) May 15, 2024