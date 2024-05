Las cuerdas de Colosio, las decisiones de MC

Si en algo han destacado las dos cartas “fuertes” de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda y Jorge Álvarez Maynez, es en no criticar ni al presidente Andrés Manuel López Obrador, ni a la candidata oficialista a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

En el segundo debate entre los aspirantes a la presidencia de la República, por ejemplo, Álvarez se refirió a Xóchitl Gálvez, la candidata, como se supone él, de la oposición como “la candidata del PRIAN”, pero una ocasión que se refirió a Sheinbaum, lo hizo a través de su máximo posgrado, al identificarla como “la doctora”. Es indudable que el calificativo que le impuso a Gálvez implica desprecio, crítica, mientras la referencia a Sheinbaum, respeto, admiración.

Respecto el gobernador de Nuevo León, el presidente López Obrador ha sido más que generoso con sus apreciaciones sobre el emecista que intentó ser candidato a la presidencia. No solo lo defendió cuando en medio del caos que el mismo neolonés provocó con su salida del gobierno, sino que le ha prodigado halagos a su forma de hacer política y de gobernar.

La presunción de que MC es un esquirol de Morena, que está en la contienda presidencial como el tercero en discordia para romper la posibilidad de un bloque opositor o dividir el voto a favor del oficialismo, no es gratuita sino bien ganada, con las actitudes de los jóvenes hacia el presidente, sus políticas públicas y la candidata de Morena a quien no confrontan ni de broma.

Dante Delgado, el líder moral de Movimiento Ciudadano, se ha cuidado en extremo de no ser ligado a Morena, pero en su silencio lleva la penitencia. Desde agosto de 2022 no ha escrito una carta pública al presidente López Obrador. Solía hacerlo a manera de crítica sobre las decisiones de gobierno del mandatario tabasqueño, y era la manera epistolar de Delgado de distanciarse de quien en un tiempo fue aliado. Sus cartas, duras críticas, dejaron de aparecer. Tiene casi dos años que no le escribe una crítica al titular del Poder Ejecutivo federal.

Ciertamente el presidente ha sido harto condescendiente con los tres emecistas. Tampoco los critica, cuando puede a alguno lo reconoce, particularmente al gobernador de Nuevo León, cuya hambre de poder no ha sido criticada desde el oficialismo.

Primero Dante y posteriormente los jóvenes que le siguen, García y Álvarez, definieron que no integrarían un bloque opositor con PAN, PRD y particularmente con el PRI. Su decisión política fue por demás benéfica para Morena donde, como el PRI que manejaba la política partidista en los noventa de la mano del presidente Carlos Salinas de Gortari, encontraron en MC a su Partido Verde: un satélite para dividir el voto de la oposición. Sea esta una acción concertada o una rarísima coincidencia.

Pero dentro de MC hay otro joven representante que tiene mayor madurez. Luis Donaldo Colosio Riojas. La tuvo cuando en el hervidor de los definiciones hacia las candidaturas a la presidencia de la República, dijo que no iría por esa línea porque no era su tiempo,.

En septiembre de 2023, en una plática con estudiantes en una Universidad, Luis Donaldo Colosio actuó con la madurez que ya le caracteriza y adelantó los pasos que hoy toma, cuando dijo que no sería candidato a la presidencia de la República en las elecciones de 2024 por tres razones: primero, dijo “no voy a ser artífice de la división de una oposición. Sería irresponsable”. Fundamentó: “No quiero ser yo la persona que divida a una oposición que tiene genuinas intenciones de recalibrar el rumbo de México. No voy a entrar en esas riñas inconsistentes”.

La segunda de sus razones fue que no era su momento aún: “Tengo poco tiempo de haber ingresado a lo público. Hay muchas cosas que necesitan madurar, empezando por mi persona. Necesito madurar en muchos aspectos”. Al final, la tercera razón, comentó, era egoísta, “… pero quizá la más importante: mis hijos están pequeños, son mi mundo entero, y necesitan un papá, es el momento de estar con mis hijos”.

Apelando a esa madurez que todavía no siente plenamente pero que ya le caracteriza, esta semana Luis Donaldo Colosio, y en congruencia con sus declaraciones de septiembre de 2023 cuando reflexionó que no quería ser la persona que dividiera a una oposición que veía con genuinas intenciones de cambiar el rumbo del país, apeló a la unión de la oposición, y contrario a Samuel García, Jorge Álvarez, y últimamente a Dante Delgado, criticó la política pública del gobierno de la República encabezado por el morenista Andrés Manuel López Obrador, particularmente la ausencia de resultados favorables en materia de seguridad y la violencia en que está sumida la población mexicana, como nunca, como no se veía “desde la revolución”, dijo.

Y en su responsabilidad política, hizo un llamado. Recordó cuando dijo que, a falta de entendimiento entre partidos políticos, los candidatos debían acordar para “declinar a favor de quien tuviera mayores posibilidades dentro de un proyecto de oposición responsable para la presidencia de la República”. Después de justificar que su reflexión no es un deslinde de Movimiento Ciudadano, o de su candidato a la presidencia de la República y asegurar que su voto sería por MC, elaboró:

“Sin embargo, debemos recordar algo fundamental: nuestro México es mucho más grande que cualquier partido, y eso lo tienen que entender primero que nadie quienes forman parte de los partidos o bien, quienes estamos cerca de uno; debemos de entender que no se trata de nosotros, sino de la gente y de cómo servir mejor, por eso respeto a quienes no comulgan con la idea que un candidato decline en favor de otro para salvar a México, idea que causa escozor en ambos lados, pero a todos ustedes les digo, aun falta el tercer debate presidencial, démosles la oportunidad de terminar de escuchar las propuestas, contrastemos, tomemos la mejor decisión. Mi llamado, es ambos candidatos de oposición, los partidos y sus liderazgos están pensando solamente en los partidos y los liderazgos, por eso no sorprende que no se hayan podido poner de acuerdo, pero hoy, ustedes tienen la posibilidad, ahora como candidatos, de llegar a un acuerdo por el futuro de México. En las democracias maduras del mundo las fuerzas políticas hacen acuerdos no solo para ganar elecciones, sino para construir proyectos plurales de gobierno. Es hora de hacer política responsable, que ponga a la gente por encima de lo personal y dejar atrás la política de los caprichos y de los revanchismos que solo divide y que nada aporta, si su decisión es final, yo respeto su postura… pero sepan que, en caso de que acuerden como candidatos un último esfuerzo consolidado por el bien de México y alguno decline en favor del otro, habremos millones de personas listas para reconocer su madurez política y su sentido de responsabilidad, así como respaldar su decisión”.

El mensaje de Luis Donaldo Colosio Riojas pone sobre las cuerdas a los liderazgos de Movimiento Ciudadano, a Dante Delgado, a Samuel García a Jorge Álvarez, y los ubica, finalmente, en la posibilidad de ser una oposición real al proyecto de Morena, del presidente López Obrador y de su candidata, Claudia Sheinbaum. Los lleva a tomar decisiones, a definirse.

No es errado dilucidar que el llamado a declinar es para Jorge Álvarez Máynez, especialmente cuando Colosio Riojas propone “declinar a favor de quien tuviera mayores posibilidades dentro de un proyecto de oposición responsable para la presidencia de la República”. La realidad es que no hay una sola encuesta nacional, que le de esas posibilidades a Álvarez por encima de Gálvez.

En la última medición de la intención del voto realizada por El País, el primer lugar lo obtiene Claudia Sheinbaum con un 56%, la segunda posición Xóchitl Gálvez con el 36% de las preferencias, y en lejano tercer lugar Jorge Álvarez Máynez con 7%. En la encuesta realizada por El Financiero hacia el 24 de abril, los resultados los publicaron así: Claudia Sheinbaum, 49%, Xóchitl Gálvez, 32%, Jorge Álvarez, 8%. En tanto que el periódico Reforma, en su ejercicio cuantitativo sobre la preferencia electoral en la elección a la presidencia de la República, publicado en marzo, ofreció los siguientes resultados: Sheinbaum, 58%, Gálvez, 34%, Álvarez, 8%.

Los tres ejercicios, el de El País, El Financiero y Reforma, se mueven en los mismos márgenes, y en los tres, Jorge Álvarez Máynez aparece en un lejano tercer lugar que no pasa del 8 por ciento de intención del voto a su favor. Aunque él gusta de pensar, como su compadre en Nuevo León, que ya ocupa el segundo lugar, sin fundamento más allá que los resultados de una encuesta en una entidad federativa como lo es Jalisco, donde MC tiene la dominancia político electoral.

En estas condiciones, en los siguientes días, quizá posterior al tercer debate a celebrarse el domingo 19 de mayo, como lo sugiere Colosio, se sabrá de qué están hechos en MC. Si realmente atenderán el llamado del joven para construir “un proyecto de oposición responsable”, o si, continuaránn por el camino trazado hasta ahora que, premeditado o no, favorece al partido en el poder, sin lugar a dudas.

