La Presidenta y el Gabinete de López Obrador

Justo cuando la futura Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rodeada de mujeres, decía que “nunca más” el dicho de “calladita de te ves más bonita” sería una realidad en el país, dado que las mujeres pueden presumir estar empoderadas al haber arribado, por primera vez, una dama a la silla del águila, y que ella gobernará con “ojos de mujer y para las mujeres”, un hombre le robó la atención, destapando a tres funcionarios para el Gabinete de la primera electa mandataria nacional, a quien claramente no respeta.

Sin que viniera al caso, sin ser su papel ni su responsabilidad, mucho menos su función, el todavía Presidente Andrés Manuel López Obrador destapó a tres de sus colaboradores para integrar el equipo de la futura mandataria. Los tres hombres referidos, condescendieron ante las palabras de López Obrador, presumiendo sus títulos académicos, y prácticamente dando por sentado que serán ratificados por la Presidenta electa.

Se trata de Zoé Robledo, actual director del Instituto Mexicano del Seguro Social y quien, de acuerdo a lo informado por López Obrador, el doctor en Salud Pública, repetirá en el cargo. Lo mismo que el maestro el Derecho y titular de la Cofepris, Alejandro Svarch, y el doctor en Salud Pública Ruy López, que, anticipó el mandatario nacional, trascenderá al siguiente sexenio en la Subsecretaría de Salud.

No es esta la primera ocasión que López Obrador le arrebata a Claudia Sheinbaum la responsabilidad y el derecho de decidir sobre el equipo que la habrá de acompañar en su Gabinete para el periodo 2024-2030 en la Presidencia de la República. Un día después de celebrada la elección en la que Sheinbaum fue electa, el 3 de junio de 2024, el Presidente salió a adelantar que su Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, mantendría la misma posición en el Gabinete de Sheinbaum.

Para ese entonces, la virtual Presidenta había sido, como muchas veces en su trayectoria, muy prudente. Con ecuanimidad, advertiría que en las siguientes semanas daría a conocer a los miembros de su equipo de colaboradores, a quienes tomará posesión el mismo 1 de octubre de 2024, cuando ella sea la Presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Pero López Obrador ya estaba anunciando lo que ella diría.

Claudia Sheinbaum ha estado calladita respecto los nombramientos adelantados por López Obrador en su equipo, Zoé Robledo, Alejandro Svarch y Ruy López, seguramente como acostumbra a seguir las instrucciones o confirmar los destapes del Presidente, el próximo jueves dejará el silencio y confirmará los tres destapados en el Salón de la Tesorería, donde el todavía mandatario ofrece sus conferencias “mañaneras”, ya no sólo con un recuento de sus acciones y su opinión, ahora también nombrando futuros funcionarios. Pero con tal acción, aquello del empoderamiento de la mujer pasa a un segundo plano, cuando con esos desplantes presidenciales, el hombre que habita en Palacio Nacional, se erige, en el peor de los casos, como la mano que mece la cuna, y en el menos peor, como el vocero que no puede guardar un secreto de la futura Presidenta.

López Obrador ha dicho una y otra vez desde el inicio del proceso electoral, que él una vez concluido su periodo se retirará de la política, que se irá a su rancho y de ahí no saldrá “a menos que su Presidenta se lo pida”. En una ocasión, a inicio de este 2024, incluso adelantó -y ahí sí le corresponde- que, con la ceremonia del Grito de Independencia del 16 de septiembre de 2024 se despediría de la plaza pública, que ese sería su último acto multitudinario, a escasos 15 días del anunciado retiro.

Pero el que está como la canción de Lucha Villa, que se va, que se va, que se va, y no se ha ido, está tomando decisiones que no le corresponden, al menos en el caso de los anuncios del Gabinete que tendrá la primera mujer Presidenta de México. Además, la está rodeando de lopezobradorismo por todos lados. No sólo la ha comprometido a dar continuidad a su Gobierno; y no se trata de querer imprimir su sello, el Presidente lo dice con todas las palabras, ella “va a dar continuidad a la transformación” y la ha limitado a su pensamiento “transformador” para que públicamente acepte la aprobación de las 20 reformas constitucionales propuestas por el macuspano en febrero de este año. En su “infinita generosidad” el Presidente aceptó sumar algunas iniciativas de la virtual Presidenta, como la pensión para mujeres a partir de los 60 años.

Aparte, los principales cuadros decisivos en la política nacional en la próxima administración federal, parecen haber sido definidos por Andrés Manuel López Obrador antes que por Claudia Sheinbaum (aunque ahora ella los haga suyos): Rosa Icela Rodríguez en Gobernación, Marcelo Ebrard en Economía, Rogelio Ramírez en Hacienda, Juan Ramón de la Fuente en Relaciones Exteriores, y la actual Secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde, perfilada para dirigir Morena en el próximo sexenio.

Digamos, entonces, que las posiciones de mayor relevancia dentro del Gabinete de quien será la primera Presidenta de México las ha dictado un hombre que se apellida López Obrador, que, así como adelanta que, ahora sí ya se retira, habla y habla de lo que hará Claudia Sheinbaum, y consigna que el electorado bien, “que se eligió a quien va a dar continuidad a la transformación, y es una mujer extraordinaria, honesta, sensible…”, de tal suerte que no queda claro para quién trabajará el próximo Gabinete.

