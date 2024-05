El Informe COVID-19 y Nuestra Realidad

https://youtu.be/ouMPN8W26vU

Recientemente he tenido la oportunidad de participar en algunas entrevistas respecto al extenso documento titulado “Informe, Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México. Aprender para no repetir”. Algunas entrevistas recogían sólo mi opinión al respecto del informe y en otras tuve la gran oportunidad de compartir un espacio con dos personas fundamentales para la elaboración de ese trabajo.

Como lo expresé en cada una de las entrevistas y lo reitero, ese informe es el reflejo de meses de trabajo de personas dedicadas a leer, recopilar y analizar información de la pandemia COVID-19 en México. Algunas personas de ciencia involucradas en ese trabajo fueron fundamentales para entender el desarrollo de la pandemia, los cuidados individuales y los cuidados hacia la comunidad. Es de agradecer tener al alcance una compilación de publicaciones y revisiones de lo que aconteció en México durante la pandemia.

Una parte importante del documento revisa el contexto de salud, infraestructura y gestión de, por lo menos, los últimos 40 años del estado de salud de la población, del rezago en inversión en salud; de como se fue convirtiendo, de manera progresiva, el crecimiento de la población y al mismo tiempo los servicios de salud fueron siendo más escasos con una infraestructura y una programación que más bien tendían a desaparecer creando incluso programas de financiamiento como el “Seguro Popular” que fue una bolsa de dinero a la cual repartían el dinero a nivel estatal y federal para repartir recursos y nunca supimos, ni sabremos, en donde quedaron cerca del 50 por ciento de todos esos recursos, además de haber creado a un numeroso grupo de trabajadores en la estructura de salud que, por el diseño de contratación, no tenían ninguna prestación, ni siquiera acceso a servicios de salud. Era un esquema de contratación el cual, bajo las leyes, era ilegal, abusivo y devaluaba no sólo las actividades profesionales de cada una de las personas contratadas, si no que les privaba de todas las conquistas laborales de los últimos 100 años.

Las muertes registradas en México durante la pandemia y muchos de los casos graves, la mayoría de ellos viviendo ahora con las secuelas conocidas como “COVID largo” habría sido de menos de la mitad si no se hubiera entregado históricamente control de gestión de las iniciativas y programas de salud pública a grupos de poder económico productor de alimentos procesados y bebidas, del tabaco y del alcohol. En el informe se incluye información fundamental del artículo publicado en la revista medica The Lancet en el que se subraya la importancia de la “preparación de la población a través de la promoción para crear poblaciones sanas”. En esta publicación de febrero de 2024 se implementa un modelo que aísla la salud de la población al momento de la pandemia independientemente de los otras factores como infraestructura y acceso a la salud. Es impactante ver como el 52.5 por ciento, más de la mitad de las muertes por COVID-19, se hubieran evitado si esas personas no vivieran con sobrepeso u obesidad y todas las comorbilidades que le acompañan, muchas de ellas no diagnosticadas y, por ello, sin manejo o tratamiento.

Así como una célula, un tejido o un órgano son vulnerables al vivir en estado inflamatorio, de la misma forma una población viviendo mayoritariamente con sobrepeso y obesidad es exponencialmente más vulnerable a cualquier enfermedad infecciosa, cardiovascular, pulmonar o incluso ante un accidente.

A las personas con COVID-19 moderado o severo las clasificábamos dependiendo de los niveles de “marcadores Inflamatorios”, así vigilábamos que su evolución en el hospital y en terapia intensiva fuera favorable. Las personas viviendo con sobrepeso y obesidad viven cotidianamente en un estado llamado “inflamación crónica de baja Intensidad”. Iniciaban la enfermedad de forma desfavorable y con un mal pronóstico.

Si pudiéramos jerarquizar por importancia y con un mayor impacto en salud pública, sin duda debemos disminuir significativamente el porcentaje de personas obesas y con sobrepeso en México. Trabajar de la mano de la población incrementando la oferta de alimentos saludables. Hacer más estrictas las regulaciones para que la oferta de productos alimenticios procesados sea de mayor valor nutricional, que en las mesas de trabajo, en la Secretaría de Salud no participen con voz y voto ni la industria farmacéutica ni las compañías productoras de alimentos y bebidas procesadas.

Los resultados en mortalidad y casos graves durante la pandemia son una llamada de atención para todas las personas en México. Debemos empezar por estar seguros que todo aquello que ponemos en nuestras mesas y en nuestra boca merecen estar ahí. Y asumir que no llevar estilos de vida saludables con una dieta apropiada y un nivel de actividad física suficiente nos hará vulnerables ante cualquier eventualidad como un accidente, una enfermedad o una pandemia.

A todas las personas les deseo lo mejor y les agradezco siempre me escuchen, me lean y me vean.

Hasta pronto.

Referencias

Héctor L. Frisbie https://www.sinembargo.mx/author/hectorlfrisbie Nació en la Ciudad de México en 1965. Se graduó como Médico Cirujano en 1989 en la Ciudad de México. De la especialidad de Ginecología y Obstetricia en 1996 en la Ciudad de México. Fellow del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Se graduó en Alta Dirección en Instituciones de Salud Publica en el IPADE. Jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Centro Médico Dalinde en la Ciudad de Mexico. Director General del Hospital de Alta Especialidad Materno Infantil en León, Guanajuato. Es candidato al Doctorado en Salud Pública por la Universidad Walden en Minneapolis Minnesota. Desde 2010 practica medicina en EU. Participa regularmente en entrevistas de salud en las cadenas UNIVISION y TELEMUNDO. Tiene un canal educativo en YouTube en aspectos de Salud asociado a un noticiero y se transmite cada semana en la República Mexicana.

