La Gripe Aviar H5N1 y las Personas

A finales del mes de marzo de 2024 se reportó un caso de conjuntivitis viral en un granjero de Texas, en los Estados Unidos, trabajando en la producción de leche. Dias después del inicio de los síntomas fue diagnosticado con Influenza A H5N1 conocida como “gripe aviar”. En esa zona de los Estados Unidos se han reportado brotes de Influenza H5N1 en las aves silvestres, principalmente, y algunos casos aislados en el ganado lechero.

Son 23 países en los que se han reportado casos de gripe aviar H5N1 desde el año 1997, un total de 900. En el año 2015, la frecuencia de brotes disminuyó significativamente a nivel mundial debido a que, en la mayoría de los países, se llevaron a cabo campañas de vacunación para influenza estacional. Esto ha evitado la presentación de casos en todo el mundo.

Es importante señalar que, hasta hoy, el virus H5N1 no se transmite de una persona a otra y eso nos permite clasificar a esta gripe como una enfermedad de animales que -incidentalmente y rara vez- se transmite a las personas, conocido con el nombre de “zoonosis”. El virus carece de la habilidad para infectar de persona-a-persona, lo cual -de presentarse- se clasifica de manera diferente y el riesgo de un brote, una epidemia o una pandemia empieza a contemplarse en el panorama de la salud pública.

Actualmente, la gripe aviar por Influenza H5N1 está clasificada como: uno, una situación en desarrollo, y dos, el riesgo para las personas es bajo.

El genoma del virus de influenza aviar H5N1 esta plenamente identificado desde hace ya algunos años y es importante señalar que la conducta de replicación viral de los virus de Influenza no se comporta como lo vimos con el coronavirus SARS-CoV-2 en la pandemia de COVID-19. Es decir, las sorpresas de mutaciones recurrentes -con un comportamiento de transmisión y causando casos graves de manera súbita- no se presentan con el virus de Influenza aviar H5N1.

Quienes se han infectado son las personas que manipulan sin precaución aves de caza silvestre o personal sin el equipo y/o medidas de protección trabajando en las granjas de ganado, primordialmente ganado lechero.

La mayor parte de los casos identificados han sido leves, se han tratado con medidas de aislamiento y en algunos casos la prescripción de Oseltamivir, el antiviral indicado para casos de influenza. La mayor parte de los casos recuperan la salud, sin complicaciones, entre siete a 10 días.

Referencias

