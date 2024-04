Detección Temprana de Cáncer, el Reto

https://youtu.be/8VedZSBI16w

Aún con todos los avances de la medicina el día de hoy, el cáncer continua siendo la segunda causa de muerte en todo el mundo con un promedio de 10 millones de muertes por año; 27 mil 600 cada día. Uno de los retos de la medicina actual es el diagnóstico temprano de casos de cáncer.

El acceso y el seguimiento a los programas de detección ha marcado una diferencia, pero con un discreto impacto en los indicadores de salud pública.

Algunas de las pruebas de detección temprana siguen siendo incomodas para las personas y por ello deciden no hacérselas como es el caso del Papanicolaou o citología cérvico-vaginal, Colonoscopia, Mastografía, tomografías y otras pruebas que son costosas o de difícil acceso.

El no tener acceso a las pruebas de diagnóstico ha mostrado muy poca o ninguna diferencia entre los sistemas de salud públicos y los sistemas principalmente comerciales o privados como sucede en países como los Estados Unidos. La diferencia es que en las naciones con sistemas de salud privado o comercial y los sistemas de salud público universal los tipos de cáncer son ligeramente diferentes. En los países en vías de desarrollo el cáncer cérvicouterino y el cáncer de mama son los más frecuentes.

Los avances en genética con fines de detección, diagnóstico y tratamiento serán, sin duda alguna, el terreno que proporcionará avances que cambiaran la medicina en el siglo XXI.

En el mes de marzo se publicó en la revista New England Journal of Medicine un artículo con los resultados de haber utilizado una prueba de sangre con fragmentos de ADN libres provenientes de células de cáncer en la circulación. Estos fragmentos se conocen como “ADN libre de células” o cfDNA (por sus siglas en inglés).

Al destruirse las células de cáncer, ya sea por un proceso conocido como “apoptosis”, lo cual es una muerte celular programada, o por muerte asociada a necrosis, se libera el material genético del cáncer a la circulación y esos fragmentos que se dispersan y logran estar entre 16 minutos a dos horas y media en la circulación, pueden ser detectados disueltos en el plasma, el cual es el liquido en el que las células rojas, células blancas, plaquetas y otras células se encuentran disueltas.

Al tener acceso a estas pruebas los retos son por lo menos dos:

(1) El primero es probablemente crear pruebas con la suficiente sensibilidad y especificidad, es decir, que identifiquen los casos reales de cáncer, no falsos positivos y que al mismo tiempo no dejen de diagnosticar a una persona con cáncer o falsos negativos. Esto requiere identificar con precisión las secuencias genéticas de cada uno de los cánceres. Estas secuencias son llamadas “biomarcadores”.

(2) Otro reto es el integrar estas pruebas a los protocolos de detección temprana a los programas de salud pública garantizando de esta forma el acceso para toda la población.

La detección temprana de cáncer es fundamental para que, una vez que se establece un plan de tratamiento, sea mayor la posibilidad de que este sea curativo y con el menor deterioro en la salud general o secuelas.

Tener herramientas que generen menor rechazo en la población y que sean accesibles para la mayoría de las personas ayudará a que se disminuyan los casos de muerte por cánceres de cualquier tipo en mujeres, hombres, niñas y niños

