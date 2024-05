Apple presenta su nueva generación de iPad Pro y Air; tienen procesadores más rápidos

CUPERTINO, California, EU. (AP).— Apple presentó este martes su próxima generación de iPad Pro y Air; modelos que tendrán procesadores más rápidos, nuevos tamaños y un nuevo sistema de visualización como parte de la primera actualización de la compañía a su línea de tabletas en más de un año.

La presentación en la sede de Apple en Cupertino, California, se produce después de que la compañía reveló su descenso trimestral más pronunciado en las ventas de iPhone desde el inicio de la pandemia, lo que agrava una caída que está aumentando la presión sobre la compañía para que mejore sus productos. Se tiene previsto que Apple cause sensación el próximo mes durante una conferencia anual dedicada a la última versión de sus sistemas operativos para los iPhone, las iPad y las computadoras Mac; un software que, según los analistas, tendrá más tecnología de inteligencia artificial.

Ambas líneas de los nuevos modelos de iPad añaden elementos llamativos, pero han ajustado sus precios en consonancia. La nueva iPad Pro tiene un diseño nuevo más delgado; un nuevo procesador M4 para mayor potencia de procesamiento; un almacenamiento ligeramente mejorado e incorpora paneles OLED duales para una visualización más brillante y nítida. La compañía aumentó los precios para igualar sus nuevos elementos, y el iPad de 11 pulgadas tendrá un costo de 999 dólares y el modelo de 13 de mil 299 dólares.

La nueva iPad Air tiene el chip M2 más rápido, cuenta con un nuevo diseño, más almacenamiento, una nueva opción de pantalla de 13 pulgadas y una cámara recentrada. También admitirá el uso del nuevo Apple Pencil Pro, que era una función exclusiva para los modelos Pro. La pantalla de 11 pulgadas se venderá por 599 dólares, mientras que el nuevo modelo de 13 pulgadas tendrá un costo de 799 dólares.

Sin embargo, Apple anunció un menor precio para su iPad de décima generación, que tendrá ahora un costo de 349 dólares, respecto al costo previo de 449 dólares.

The remarkably thin and powerful all-new iPad Pro takes a huge leap forward with the Ultra Retina XDR display, powerful M4 chip, and support for the all-new Apple Pencil Pro and Magic Keyboard. It’s available to order starting today! pic.twitter.com/zzrNT6civ5

— Greg Joswiak (@gregjoz) May 7, 2024