Apple presenta “Vision Pro”, gafas de realidad mixta; se venderán por 3,500 dólares

Por Michael Liedtke

Cupertino, California, EU, 5 de junio (AP) — Apple presentó el lunes un dispositivo del que se había hablado desde hace tiempo que situará a sus usuarios entre el mundo virtual y el real, al tiempo que pondrá a prueba la capacidad del creador de tendencias tecnológicas para popularizar dispositivos novedosos después de que otros no lograran captar la imaginación del público.

Después de años de especulaciones, el director general de Apple, Tim Cook, celebró la llegada de las modernas gafas, llamadas “Vision Pro”, en la conferencia anual de desarrolladores de la empresa, celebrada en el campus de Cupertino, California.

The era of spatial computing is here. Where digital content blends seamlessly with your physical space. So you can do the things you love in ways never before possible. This is Apple Vision Pro.

— Apple (@Apple) June 5, 2023