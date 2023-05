Directivos y científicos de Silicon Valley advierten sobre las “amenazas” de la IA

Por Kelvin Chan y Matt O’Brien

LONDRES, 30 de mayo (AP).— Científicos y directivos de Microsoft, Google y otras empresas de la industria tecnológica emitieron una nueva advertencia el martes sobre los peligros que representa la inteligencia artificial (IA) para la humanidad.

“Mitigar el riesgo de extinción de la IA debería ser una prioridad global junto con otros riesgos a escala social, tales como las pandemias y la guerra nuclear”, dice el comunicado publicado online.

Sam Altman, director general de OpenAI, fabricante de ChatGPT, y el científico Geoffrey Hinton, considerado el padrino de la inteligencia artificial, están entre los cientos de personalidades destacadas que firmaron la declaración, publicada en el sitio web de Center for AI Safety (centro por la seguridad de la IA).

