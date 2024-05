ENTREVISTA¬ Xóchitl se equivoca con campaña sucia, al PRIAN no le ha servido: Zepeda

Ciudad de México, 29 abril (SinEmbargo).- Xóchitl Gálvez Ruiz, la candidata presidencial de la derecha, se equivoca en hacer campaña sucia en contra de la puntera, Claudia Sheinbaum Pardo, la abanderada del oficialismo, pues no le ha servido para dañar su imagen y cada vez luce más complicado que pueda recortar distancias, afirmó el periodista Jorge Zepeda Patterson.

En entrevista con “Los Periodistas”, el también escritor afirmó que Gálvez Ruiz y el PRIAN, contrario a lo que ellos afirman, se encuentran en medio de “una cruzada imposible”, pues se creyeron la idea que solo haciendo campaña sucia en contra de Claudia Sheinbaum podrían recuperar el terreno perdido.

Jorge Zepeda detalló que uno de los grandes problemas de la oposición fue el no darse cuenta que cometían un error al tratar de enlodar al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador y dejar de lado la construcción de un proyecto que pudiese ser atractivo para los votantes que los habían abandonado en 2018.

“El problema es que no se dan cuenta que está cometiendo el error que por cinco años cometió la oposición, en el proceso de 2018 creyó que bastaba con enlodar a la 4T, ensuciar a AMLO para decirles que eso no era lo que convenía y desdeñaron la necesidad de ponerse a construir un proyecto alternativo que pudiese ser atractivo para los votantes que los habían abandonado en 2018 que ya no querían saber nada del PAN y el PRI. En lugar de eso el PAN y el PRI dieron un paso atrás, lejos de lavarse el rostro y decir ‘nos equivocamos en el pasado y ahora presentamos esto’, se olvidaron de todo eso y se dedicaron exclusivamente en cinco años en bombardear a López Obrador”.

Zepeda Patterson recalcó que tras el triunfo de López Obrador en 2018, la oposición no aprendió su lección, se empecinó en hacer guerra sucia contra el Gobierno y Morena y dejaron de pensar en la gente pues dejaron de lado las propuestas y la creación de su proyecto alternativo.

“Es una lección que no aprendieron, después de cinco años qué tienen, Morena ha ganado en 23 entidades federativas las elecciones y los niveles de aprobación de López Obrador rondan casi el 60 por ciento. Xóchitl Gálvez en lugar de aprender esa lección y decir ‘yo soy una candidata que va a proponer esto’, no ha gastado tiempo en eso, no ha construido estos proyectos alternativos y se ha dedicado esencialmente en tratar de lastimar la imagen de Claudia Sheinbaum y de López Obrador, cosa que ya hicieron desde hace cinco años, no veo por qué ahora pensaría ella que eso generaría un resultado distinto”.