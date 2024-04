Post debate ¬ Xóchitl apuesta por mentiras y más ataques contra Claudia en 2do debate

La periodista Daniela Barragán y los periodistas Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado y Pedro Mellado ahondaron en el Post debate que se transmitió en SinEmbargo Al Aire, cómo este segundo careo estuvo marcado por “la doctrina Castañeda”, con la cual se vio a una Xóchitl Gálvez que dijo mentiras, que fue desmesurada y que pretendió provocar a Claudia Sheinbaum.

Ciudad de México, 29 de abril (SinEmbargo).– El segundo debate presidencial estuvo marcado por los ataques que centró la candidata de la derecha, Xóchitl Gálvez Ruiz, a la abanderada del oficialismo Claudia Sheinbaum Pardo, una ofensiva que estuvo marcada por mentiras y calumnias, coincidieron la periodista Daniela Barragán y los periodistas Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado y Pedro Mellado en el Post debate que se transmitió en SinEmbargo Al Aire,

“No sentí que hubiera filtros para controlar la cantidad de mentiras que se estuvieron vertiendo, que particularmente Xóchitl Gálvez estuvo diciendo, y no hubo manera de responderle y no hubo ese debate”, cuestionó en ese sentido Páez Varela.

Expuso, por ejemplo, que Gálvez Ruiz habló de 600 mil becas desviadas por el Gobierno federal para la campaña de Claudia Sheinbaum, sin que haya presentado pruebas o que afirmara que la Refinería Dos Bocas se inunda sin que sea así. “No existe ninguna evidencia de que Dos Bocas se inunde, y todas las fotos que se difundieron en su momento eran viejas o truqueadas, o sea no existe tal información”.

🔴 #EnVivo ¬ POSTDEBATE ¿Cierto o falso? Debatimos en nuestra mesa de análisis cuales fueron los datos y declaraciones que los candidatos presidenciales presentaron en este segundo debate que resultan cuestionables. https://t.co/1SS8LC0jYL pic.twitter.com/tpGDp3DhOp — SinEmbargo (@SinEmbargoMX) April 29, 2024

También señaló como la candidata del PRI y PAN habló de utilizar Texcoco para almacenar agua, “lo cual es una profunda burrada porque desde hace 500 años el agua de Texcoco es salada”.

De igual forma, Páez Varela indicó que Xóchitl Gálvez habló de la iniciativa de trabajadores del hogar, de la aseguró que es la autora, cuando la activista Marcelina Bautista ha trabajado en ella desde mucho antes que Gálvez fuera Senadora.

En ese sentido, Daniela Barragán puntualizó: “Para una mujer que se dice feminista es muy anti feminista apropiarse de esas luchas”.

#AsíLoDijo ¬ "La corrupta vamos a decirle, cuando fue titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas se aprobaron 10 minas a cielo abierto en territorio indígena, vamos a hablar de la PRIANdilla inmobiliaria, cuando fue jefa delegacional, aprobó esta plaza, tres pisos… pic.twitter.com/vK0pN4N087 — SinEmbargo (@SinEmbargoMX) April 29, 2024

En su intervención, Álvaro Delgado planteó:

“Si lo que se estaba esperando era la Xóchitl Gálvez auténtica, si lo que se estaba esperando era la Xóchitl Gálvez todopoderosa, la auténtica Xóchitl Gálvez, pues ahí estuvo, es ella. La candidata del PRIAN fue la candidata del PRIAN. Sí, fue menos caótica, menos improvisada, menos mal encarada, pero no acreditó un cambio sustancial de la Xóchitl del primer debate con la Xóchitl del segundo debate”.

Delgado Gómez apuntó que Gálvez Ruiz no fue ni brillante ni propositiva: “fue, eso sí, una candidata mentirosa, rijosa, mentirosa, rijosa, otra vez, y mostró al final sus límites. Esa es Xóchitl Gálvez. No importa que traiga un huipil o vista un traje sastre. Lo fundamental es qué le propone a los mexicanos”.

“La estrategia era hacer lo que le recomendaron los rijosos, lo adoradores de lodo y de la porquería, lo que recomendó y recomienda para todos los políticos, el publicista Carlos Alazraki, entre más mentiras digas contra Morena, mejor te va”.

Al respecto, recordó que hizo en este segundo debate lo que propuso en un artículo Jorge Castañeda, el canciller de Vicente Fox: “que interrumpiera, que se mostrara maleducada. Eso hizo sobre todo al arranque del debate Xóchitl Gálvez hasta fue reconvenida por la moderadora (Adriana) Pérez Cañedo”

Daniela Barragán coincidió que “Xóchitl Gálvez llegó a cumplir con la doctrina Castañeda, de decir hasta el cansancio que Claudia no contestaba, decir que Claudia miente, interrumpirla y romper las reglas del tiempo”.

“Lo que resultó de todo eso, fue que vimos una Xóchitl entre el enojo y el infantilismo”, expresó al recordar cómo se condujo a lo largo del segundo debate burlándose de Sheinbaum, interrumpiéndola y atacándola de todas las maneras posibles.

Finalmente, Pedro Mellado indicó que lo que se vio en este segundo cara a cara fue a una “Xóchitl que dice mentiras, a la Xóchitl que es desmesurada, a la Xóchitl que pretende provocar a Claudia Sheinbaum, a la Xóchitl que afirma cosas que no se pueden sustentar con evidencias o con pruebas, a la Xóchitl que echa mentiras para acreditarse acciones que no llevó a cabo”.

“Xóchitl volvió a reeditar las mismas mentiras del primer debate, fueron las mismas mentiras, fueron los mismos argumentos, pero hubo un elemento ahí que me parece que es muy importante, hubo un pescador que en río revuelto va a ganar algunos votos y no me extrañaría que en las próximas encuestas Jorge Álvarez Máynez llevé a MC a un tercer lugar muchos más fuerte de dos dígitos y en un descuido puede acercarse mucho a Xóchitl Gálvez”, puntualizó.