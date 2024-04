El PRIAN inyecta millones a Xochitl antes del encuentro con una Claudia muy crecida

Los datos más recientes publicados por el INE muestran que del 1 de marzo al 22 de abril la alianza PAN-PRI-PRD gastó 39.4 por ciento de los 425 millones 51 mil 793 pesos destinados en total por los partidos a las campañas presidenciales, es decir, 167 millones 745 mil 368 pesos.

Ciudad de México, 28 de abril (SinEmbargo).– Las candidatas Claudia Sheinbaum Pardo, Xóchitl Gálvez Ruiz y el candidato Jorge Álvarez Máynez llegan al segundo debate presidencial después de 59 días de campaña que han costado a las y los mexicanos más de 425 millones de pesos. Los partidos Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD) son los que más gastaron hasta el momento, pero eso no ha impactado en la popularidad de su representante, quien se mantiene en el segundo lugar de las encuestas y es también la que menos eventos realiza.

SinEmbargo analizó las últimas encuestas que se han publicado y las cuales confirman la ventaja de Claudia Sheinbaum, el estancamiento de Xóchitl Gálvez y el crecimiento de Álvarez Máynez. Las cifras muestran que mientras crece el rechazo hacia la candidata del PRIAN, Jorge Álvarez Máynez ha cosechado esos votos, un factor más que consolida a Sheinbaum en la cima de las preferencias. En eso mismo coincide la última actualización del Barómetro Electoral Bloomberg que da a Sheinbaum Pardo una nueva ventaja de 28.6 puntos por delante de Xóchitl Gálvez Ruiz.

Otro aspecto en el que la exsenadora panista ha quedado rezagada es en el de los eventos. De acuerdo con los datos actualizados por el Instituto Nacional Electoral (INE) al 26 de abril, Gálvez Ruiz ha realizado 71 eventos de campaña y tiene programados otros 63.

En cambio, Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, los partidos del Trabajo (PT) y del Verde Ecologista de México (PVEM), realizó 373 y le faltan otros 245, mientras que Álvarez Máynez ya hizo 85 y anunció que tiene pendientes 272.

Desde los primeros días de campaña, Xóchitl Gálvez afirmó que no le interesan los encuentros grandes con la ciudadanía. “Eventos masivos no me llaman tanto la atención, es un esfuerzo económico tremendo”, dijo a medios el 18 de marzo.

En esa ocasión, la candidata solicitó más recursos para promocionarse al PAN-PRI-PRD, partidos que representa y de los que se ha deslindado, algo que según ha dicho, sí han cumplido.

De hecho, los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional Electoral (INE) muestran que del 1 de marzo al 22 de abril la alianza “Fuerza y Corazón por México” (PAN-PRI-PRD) gastó 39.4 por ciento de los 425 millones 51 mil 793 pesos destinados en total por los partidos a las campañas presidenciales, es decir, 167 millones 745 mil 368 pesos.

Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, los partidos del Trabajo (PT) y del Verde Ecologista de México (PVEM), tiene la segunda campaña más costosa con 137 millones 468 mil 668 pesos; y el tercer lugar lo ocupa Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, al reportar gastos de 119 millones 837 mil 756 pesos.

Las cifras transparentadas por el INE son preliminares, pero permiten dimensionar cuánto dinero están invirtiendo los partidos en los rubros de operativos de la campaña, producción de los mensajes para radio y televisión, propaganda en general, en diarios, revistas y otros medios impresos, así como en propaganda colocada en la vía pública, propaganda utilitaria, en redes sociales y la que se exhibe en páginas de internet.

Xóchitl Gálvez encabeza los gastos en propaganda utilitaria, es decir, en objetos que son entregados a la población para promocionarse, como playeras y bolsas. En lo que va de su campaña usó 63 millones 159 mil 663 pesos, lo que representa 91 por ciento de los 69 millones 327 mil 404 pesos reportados por las tres personas que aspiran a la Presidencia.

“Fuerza y Corazón por México” también ha dejado clara su preferencia por promocionarse en redes sociales y medios digitales, al igual que con la propaganda utilitaria, la coalición es la que más dinero ha invertido en este rubro, con 55 millones 55 mil 19 pesos, frente a los 22.1 millones reportados por Movimiento Ciudadano y, muy por debajo de los 8 millones 383 mil 438 pesos registrados por la coalición Morena-PT-PVEM.

La confianza de Xóchitl Gálvez en las redes sociales es tal que dijo tener más confianza en las encuestas hechas por esta vía, que la colocan más cerca de las preferencias a Sheinbaum Pardo, a quien las mediciones hechas casa por casa le dan más de 20 puntos de ventaja.

“Yo voy rebién”, aseguró el 25 de abril en entrevista con Milenio, donde se le cuestionó por su baja popularidad.

Por ejemplo, el Barómetro Electoral de Bloomberg ha publicado dos ponderados de 15 encuestas, uno el 16 de abril, justo una semana después del primer debate presidencial, y otra el 24 de abril, cuatro días antes del segundo careo. En el más reciente, Sheinbaum encabeza la medición con el 60 por ciento de las intenciones de voto, lo que la ubica con 28.6 puntos porcentuales arriba de Xóchitl Gálvez.

Así como Barómetro Electoral Bloomberg, las empresas Mitofsky/El Economista, Enkoll/El País/W Radio, Barómetro Electoral Bloomberg y Varela y Asociados ponen en primer lugar a la morenista Claudia Sheinbaum, seguida de Xóchitl Gálvez y Álvarez Máynez, como se muestra en la siguiente tabla.

Además de las diferencias en las preferencias, las candidatas y el candidato presidencial debatirán este domingo después de días caracterizados por las acusaciones entre dirigentes de los partidos.

Mario Delgado, dirigente de Morena, anunció esta semana que denunciará a la dirigencia del PAN porque habría confesado delitos electorales junto a cinco gobernadores del partido, con quienes, acusa, está orquestando una “confabulación”, con el objetivo de realizar fraude electoral en los estados que encabezan para favorecer a Xóchitl Gálvez.

Estos señalamientos tuvieron lugar después de que Marko Cortés, presidente del PAN, dijo el 21 de abril, en entrevista a medios en Michoacán, que los cinco gobernadores panistas acordaron articular los esfuerzos de los candidatos locales y les pedirán que promuevan un “voto parejo” a favor de su aspirante presidencial.

“Le vamos a pedir a todos nuestros candidatos que en todos los eventos, en todos los toca puertas, que en todos sus recorridos en todos los mítines y entrevistas se pida el voto parejo, el voto para Xóchitl Gálvez, el voto para nuestros senadores y diputados”, expuso el mismo día que compartió en sus redes una fotografía con la candidata y las y los gobernadores del partido.

En @AccionNacional sabemos gobernar bien, dar resultados y trabajar por más oportunidades, desarrollo y crecimiento. Juntos con @XochitlGalvez, ¡vamos a lograr un #MxSinMiedo! pic.twitter.com/nyQr2RLraf — Marko Cortés (@MarkoCortes) April 21, 2024

Incluso la candidata presidencial reconoció esta semana que ya ve más claro el respaldo de su coalición en sus estados, después de los reclamos que hizo por la falta de apoyo y las críticas a los dirigentes de los partidos por protagonizar spots en radio y televisón

– ¿Qué ha aportado el PRI y el PRD a su campaña? ¿Ya se resolvió el asunto del dinero? ¿En qué sientes que te han aportado algo? –se le cuestionó a Gálvez Ruiz en entrevista esta semana con Milenio.

–Los partidos tienen estructuras fuertes en los estados, las noto, las siento, están haciendo un trabajo sus alcaldes, sus candidatos a alcaldes, sus candidatos a diputados locales. Creo que esta segunda etapa de la campaña se va a tener muchísima fuerza local. Yo la veo, tenemos muy buenos eventos –aseguró.

La candidata del PRIAN también ha adelantado que en el segundo debate dejará de escuchar sugerencias de sus asesores para mostrarse como es, esto ante las críticas que recibió luego del primer debate. Mientras que la candidata presidencial de Morena consideró que este debate no ocasionará cambios importantes en las preferencias electorales de los mexicanos, de cara al 2 de junio.

“Difícilmente un debate puede cambiar esa diferencia, en el primer debate todavía subimos un poco. Entonces, no creo que cambie de manera importante el debate”, apuntó el 24 de abril. La exjefa de Gobierno, por su parte, ha destinado más recursos en promocionarse en con propaganda en general (69 millones 53 mil 441 pesos) y en la vía pública (46 millones 312 mil 237 pesos).

Vamos a ganar el segundo debate presidencial. Las y los invito a verlo, estos son los temas que se abordarán. pic.twitter.com/iO61HeaMMv — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 26, 2024

Por otra parte, Álvarez Máynez llegará a debatir con preferencias por debajo de los 10 puntos porcentuales en las encuestas y, aunque ha basado su campaña en dirigirse a la población joven, su último encuentro con estudiantes, en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de Xochimilco, Ciudad de México, se caracterizó porque recibió críticas y abucheos.

En varios carteles las y los estudiantes señalaron su rechazo a él y a las candidatas presidencial. “Ni PRI, ni PAN, ni PRD, ni Morena, ni MC, ni educación pública al poder”, se leía en uno de los letreros.

Al parecer los jóvenes no quieren a “la nueva política” de Máynez y MC🍊🤭 En la visita de Jorge Álvarez Máynez a la UAM Xochimilco, estudiantes universitarios lo recibieron con abucheos y protestas. Gritaban: “¡Fuera Máynez!” “¡No somos tu herramienta política” pic.twitter.com/AU5i6pAObv — Pedro Márquez (@PedroMrquez_) April 26, 2024

Movimiento Ciudadano también destaca porque en lo que va de la campaña ocupa el segundo lugar con más gastos en propaganda en redes y páginas de internet, con un gasto de 22 millones 142 mil 232 pesos, mientras que y el rubro donde más recursos reportó es el de propaganda en general, con 43 millones 837 mil 652 pesos.

