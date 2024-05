Xóchitl y Taboada serán oradores, como antes Woldenberg, Pagés, Lorenzo, Cossío…

Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).– La fusión entre la supuesta “sociedad civil” y los partidos más antiguos de México se ha concretado. Los candidatos del PRIAN Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada serán los oradores principales de la movilización “rosa” de este domingo, previo al debate presidencial, como antes fueron José Woldenberg, extitular del Instituto Federal Electoral (IFE); el Ministro en retiro José Ramón Cossío; la política y periodista Beatriz Pagés y Lorenzo Córdova, quien acaba de dejar la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).

La independencia de la llamada “Marea Rosa” fue ampliamente criticada porque, se sospechaba, estaba conformado por miembros de partidos políticos que se disfrazaban como ciudadanos. Después de que el diario español El País diera a conocer minutas internas de Acción Nacional donde se reconoce que siempre estuvo detrás esa fuerza de derechas, los voceros de esa movilización dijeron que “nunca hubo engaño”.

“No estamos engañando a nadie, las decisiones las toma la sociedad civil, organizaciones civiles al margen de las direcciones de los partidos y no vamos a decir otra cosa porque no vamos a mentir”, sostuvo Fernando Belaunzarán, quien lo mismo ha sido miembro del PRD que abanderado del PAN. Sobre ello sostuvo: “yo llevo sin participación ciudadana desde 2021 y soy ciudadano en ejercicio de mis derechos y esto lo está convocando la sociedad civil y estas decisiones son al margen de las direcciones partidarias y no podrán demostrar lo contrario porque sería una mentira”.