Derecha “expropió sociedad civil”; son panistas sin partido, reitera Fabrizio Mejía

El escritor y analista político Fabrizio Mejía explicó en entrevista con SinEmbargo Al Aire que la sociedad civil que ha construido la oposición en fechas recientes obedece más a una cuestión de mercadotecnia que a la defensa de ideales en correspondencia a una base social.

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).– La derecha ha expropiado el concepto de sociedad civil que acuñó después del sismo de 1985 el periodista Carlos Monsiváis para presentar, como lo han hecho en fechas recientes, organizaciones ligadas al empresario Claudio X. González que en sus filas tienen a “panistas sin partido”, planteó el escritor y analista político Fabrizio Mejía.

“La derecha expropia (el concepto de sociedad civil) y acaba representando esto que es ridículo, porque efectivamente son panistas sin partido como María Elena Morera, como ésta Diputada del PAN (Ana Lucía) Medina (Galindo), como el propio (Emilio) Álvarez Icaza, como (Beatriz) Pagés Rebollar, que le han puesto el término militarización a la discusión del marco jurídico de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y qué plazo va a tener, pero ellos le llaman militarización y prácticamente ya nos andan fusilando en la carretera, pero son organizaciones que tienen que ver con Claudio X. González”, comentó Mejía en entrevista con Alejandro Páez Varela en el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Este lunes, el periodista Álvaro Delgado publicó un reportaje en el que se da cuenta cómo los dirigentes de las organizaciones Frente Cívico Nacional, Sí por México, Unidos por México, Causa en Común y Poder Ciudadano, que acudieron el pasado martes 20 de septiembre al Senado para oponerse a la reforma sobre la Guardia Nacional, son en realidad políticos reciclados de PAN, PRI y PRD, y exfuncionarios de esos partidos.

El más claro ejemplo es el de “Sociedad Civil México”, un grupo que opera a través de las redes sociales y cuya fundadora, Ana Lucía Medina Galindo, esconde que es una militante formal del Partido Acción Nacional desde 2005, Diputada local de Michoacán, entre ese año y 2008, y candidata a esa misma posición en 2011, cuando Marko Cortés, su actual presidente, buscó ser Alcalde de Morelia.

Es el mismo caso del membrete Unidos por México, que supuestamente es una organización de la sociedad civil, pero está integrada sólo por exgobernadores del PAN, uno de los cuales, Marco Antonio Adame Castillo, también hizo uso de la palabra en el Senado; o el Frente Cívico Nacional cuyos líderes son los perredistas Guadalupe Acosta Naranjo, Demetrio Sodi y Carlos Navarrete, así como la priista Rosario Guerra, el panista Gustavo Madero, la excandidata presidencial petista Cecilia Soto y Emilio Álvarez Icaza, Senador postulado por el PAN.

También destaca Causa en Común, creada en el gobierno de Calderón, que es presidida por María Elena Morera, amiga de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública preso por narcotráfico en estados Unidos, cuyo coordinador de asesores del exfuncionario, José Antonio Polo Oteyza, es director general de esa agrupación.

En ese sentido, Fabrizio Mejía indicó que ahora que se vienen las elecciones en el Estado de México y en Coahuila, “les ha dado mucha vergüenza a los panistas y a los priistas decir el nombre de sus partidos y decir que militan en esos partidos”.

“En el caso de Peña Nieto fundaron una cosa que tenías sus siglas EPN, que se llamaba Expresión Política Nacional que después se convirtió en Fuerza Mexiquense, pero no utilizaron el logo del PRI y ahora el PAN está en la misma situación”, explicó.

Mejía indicó que la oposición tiene la idea de que se gana una elección “con mercadotecnia”, cosa que, indicó, el Presidente Andrés Manuel López Obrador echó por tierra:

“Esta sociedad está avanzando hacia otro modelo, hacia otro tipo de campaña que tiene que ver con campaña de base, de puerta en puerta y que no es una cosa de mercadotecnia cuando Peña Nieto, cuando (Felipe) Calderón y la campaña negra contra López Obrador, pero no han salido de la misma”.

“La oposición que encabeza Claudio X. González no entendió que a veces la suma resta y entonces hicieron la coalición y una vez que fracasó la coalición no solamente la dejaron hacer sino que la hicieron legislativa. Su primer movimiento fue irse al extranjero, a la OEA, a España porque sentían que aquí no tenían una base social, después volvieron y trataron de hacer una base social que tenía dos bases sociales posibles, el ecologismo, el ambientalismo y el feminismo”, expusó Mejía.

En el primer caso refirió que trataron de construir un pensamiento ambientalista para criticar al Tren Maya, “pero no tenían indígenas mayas diciendo ‘me quitaron mis tierras’ no había tal cosa, sino simplemente un spot. En el caso de los feministas, no están a favor de la reproducción elegida, es decir, del aborto”.

“Tratan de hacer una base social a base de mercadotecnia, entonces tienen todos estos grupos, parece muy impresionante porque todos tienen montones de siglas, todas con unos logos muy bien diseñados”, dijo Mejía al señalar que en realidad sólo esconden a los miembros de la vieja clase política. “(Es) una sociedad civil que no es aquella que había acuñado Monsiváis que era la sociedad civil de los movimientos sociales y de lo que él llamó la derrota moral de la derecha”, añadió.