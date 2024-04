Seis reos en NY podrán ver el eclipse tras interponer una demanda por confinamiento

Nueva York, 5 de abril (AP) — Seis reclusos que interpusieron una demanda contra el departamento de correccionales de Nueva York por su decisión de mantener a los reos en confinamiento durante el eclipse total de Sol del próximo lunes podrán ver el fenómeno celestial después de todo.

Interpusieron una demanda federal la semana pasada, argumentando que el confinamiento del 8 de abril es una violación a los derechos constitucionales de los reclusos a practicar su fe al evitarles formar parte de un evento de importancia religiosa. Los reclusos son un bautista, un musulmán, un adventista del séptimo día, dos santeros y un ateo.

Thomas Mailey, portavoz del departamento de correccionales, dijo que la agencia había acordado dar permiso a los seis individuos para presenciar el eclipse, mientras que la parte demandante accedió a retirar su demanda.

We want you to watch the total solar #eclipse. We just don't want it to be the last thing you see.

How to watch safely: https://t.co/E1wDcSjF4P

April 8 livestream: https://t.co/1c4ystgCfm pic.twitter.com/rjpREhQU3b

— NASA (@NASA) April 5, 2024