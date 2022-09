Padres del bloque opositor llaman a mantenerlo unido, mientras el PAN amenaza al PRI

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, los constructores de Va por México, urgieron a los integrantes de la coalición a respetar los acuerdos ante la posibilidad de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) apoye reformas legales sobre la Guardia Nacional (GN) que pueden conducir a su disolución.

Por su parte, De Hoyos coincidió con González Guajardo en que, sin mencionar al PRI ni a su presidente, Alejandro Moreno, en que la fortaleza de la coalición Va por México es cumplir “lo pactado” entre los integrantes.

La postura de ambos dirigentes empresariales, quienes desde marzo de 2020 reunieron a los tres partidos para crear la coalición, se produce luego de que el presidente del PAN, Marko Cortés, advirtió que Va por México terminaría si el PRI avala las reformas sobre la Guardia Nacional, porque “la razón de ser” de la misma es cuidar el país y evitar la militarización.

“Si no se cuida la razón de ser, lo que dio sentido a esta coalición, simplemente no valdría la pena continuarla”, alertó Marko Cortés, dirigente del PAN, quien afirmó que el PRI cargaría con la responsabilidad de la ruptura de Va por México.

“El PRI cargaría con la responsabilidad y tendría que explicar por qué la coalición no va a continuar ni en lo legislativo y mucho menos en lo electoral”, subrayó en conferencia de prensa en el Senado.

Cortés condicionó al PRI mantener Va por México si vota en el Senado contra la minuta aprobada por la Cámara de Diputados y desiste o vota en contra de la iniciativa de la Diputada priista Yolanda de la Torre para ampliar de cinco a nueve años que las Fuerzas Armadas participen en las tareas de la Guardia Nacional.

El voto de @AccionNacional es muy claro: no permitiremos que se extienda la participación militar en la Guardia Nacional.

Lo repetimos y seguimos firmes: no a la militarización, no al retroceso, no a los actos dictatoriales, no a la destrucción del país. https://t.co/LFC4bEgq6Y

— Marko Cortés (@MarkoCortes) September 6, 2022