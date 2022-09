Si al PRI le está yendo mal con PAN y PRD, “para eso existen los divorcios”: AMLO

En medio de la controversia que atraviesa el país por la iniciativa que envió el Presidente de México al Congreso de la Unión para que la Guardia Nacional se adhiera a la Secretaría de la Defensa Nacional, hoy se retomó el tema en Palacio Nacional. Ahí, López Obrador defendió el proyecto y criticó que los partidos de oposición condicionen el apoyo para su aprobación cuando se trata de la seguridad de la gente. Casi de inmediato, respondió la bancada del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados para reiterar que no le dará luz verde.

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que si el Partido Revolucionario Institucional (PRI) quiere ayudar con la aprobación de la Guardia Nacional (GN) “haría muy bien”, y le recomendó que “se deslinde del conservadurismo” y que, si le ha ido mal en la alianza que tiene con otras fuerzas de oposición en Va por México, que se divorcie de ellas.

El líder moral de Morena dijo en su conferencia de prensa matutina: “Cualquier partido lo que busca es salir adelante. Y si les está yendo mal, pues sólo que sean masoquistas, ¿qué hacen? Por eso existen los divorcios”.

–¿Lo recibirían de este lado? –le preguntó una periodista.

–No, yo no sé, ése es otro asunto. A mí lo que me importa es que podamos juntos llevar a cabo la transformación que requiere el país, en bien de todos. Ayer hablaba yo de que podemos tener muchas diferencias, pero en el tema de seguridad está de por medio la tranquilidad de la gente. Que podamos caminar con libertad, que no nos roben, que no nos secuestren. ¿Cómo vamos a meter en la agenda política este tema? Es realmente mezquino. Los del PAN, huelga, nada.

Menos de una hora después de lo dicho por el Presidente, Jorge Romero Herrera, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, dijo en un comunicado en “en congruencia con la Moratoria Constitucional, comprometida y firmada de frente a la sociedad”, esa fuerza política no aprobaría nada de la Guardia Nacional.

“En congruencia con la Moratoria Constitucional comprometida y firmada de frente a la sociedad, las y los diputados federales de Acción Nacional no aprobaremos ninguna reforma constitucional que extienda el plazo que limitaba la participación militar en la Guardia Nacional, la cual fue aprobada en su momento para fortalecer una policía civil con suficiente estructura, capacidad y cobertura territorial, ya que hasta ahora, dicho periodo de tiempo ha sido usado exactamente en sentido contrario, para desmantelar las policías civiles federal, estatales y municipales, llevando al país por el camino incorrecto de la militarización y de la fallida estrategia que ha incrementado la violencia y la inseguridad en gran parte del territorio nacional”, sostuvo Romero.

Agregó que “esperan que, con altura de miras, los grupos parlamentarios de la oposición actúen en consecuencia con los posicionamientos y compromisos conjuntos en contra de que continúe la fallida estrategia de la militarización del país”.

Sin embargo, el mandatario mexicano insistió hoy en que se trata de un tema de seguridad, del pueblo, de la gente. “¿Cómo se atreven a condicionar el apoyo en materia de seguridad? Pero además muy contradictorio porque en realidad su pensamiento en esta materia tiene que ver con la mano dura, con el autoritarismo. Para ellos el problema se reduce al uso de la fuerza y ya lo han demostrado”, afirmó.

“Ahora resulta que no quieren la supuesta militarización. ¿Quién declaró la guerra? ¿Quién le ordenó a los soldados que reprimieran? ¿En qué Gobierno? ¿Por qué tanta hipocresía?”, cuestionó en su intervención.

Ante dicha situación, el Jefe del Ejecutivo federal pidió “resolver los asuntos políticos con debate, con argumentos, defendiendo a los ciudadanos y que en las elecciones, como es la democracia, el pueblo decida, pero no con esas estrategias muy contrarias al interés general”.

Por ello, consideró que si el PRI plantea ayudar con la iniciativa de la GN, “haría muy bien”. También hizo un llamado a que “se deslinde ya del conservadurismo, de lo rancio”, ya que ese movimiento “es el que se opone a todo”.