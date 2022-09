Layda suelta a “Alito” justo cuando el PRI da malas señales al PAN, y buenas a la 4T

La presión contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no cesa, ya que desde hace semanas los reflectores están puestos en su líder, Alejandro Moreno, quien ha sido acorralado desde diferentes frentes por la serie de acusaciones que pesan en su contra por la presunta comisión de varios delitos y en el ámbito político por haber llevado a la debacle al tricolor en los comicios electorales.

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).– La Gobernadora morenista de Campeche anunció hoy que dará tregua a Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a quien lleva meses exhibiendo públicamente con audios donde se le escucha ordenar o encaminar distintos delitos, muchos de ellos graves. Layda Sansores dijo que es por recomendación de sus abogados, pero para nadie es ajeno que su anuncio se da cuando la cúpula priista ha dado muestras de querer negociar con la llamada “4T”, Gobierno y partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque un posible acuerdo entre el PRI, Morena y el Gobierno federal no es explícito, pareciera haber una distensión entre esas fuerzas. Esto implicaría un reacomodo que no beneficia a Acción Nacional (PAN), partido que se ha abrazado de los priistas en un bloque convocado por los sectores patronales. Y sería un ajuste de enorme trascendencia después de una larga jornada de derrotas para el priismo… y un mismo periodo de bonanza para el oficialismo.

El periodista y analista político Julio Hernández López, conocido como “Astillero”, fue de los primeros en hacer notar la coincidencia entre el anuncio de la Gobernadora y lo que se vive en la capital del país. “Buena noticia para Alejandro Moreno: no se tocarán temas de él en Martes del Jaguar, anuncia Layda Sansores. Se le están realineando los planetas a ‘Alito’ luego que el PRI ha propuesto extensión de plazo militar en Guardia Nacional, que favorece a Palacio Nacional y rompe la alianza opositora”, escribió en sus redes sociales. Porque, en efecto, el anuncio de Sansores coincide con las señales de que el priismo estaría dispuesto a negociar y, en su momento, aprobar el traslado de la Guardia Nacional a la Defensa, como desea el Presidente.

Roberto Madrazo Pintado, quien ha regresado a la política después de una fracasada campaña por la Presidencia, también escribió sus sospechas. “Ya no van a hablar más de Alejandro Moreno porque ya llegaron a un acuerdo (junto con Adán Augusto [López, Secretario de Gobernación]) para aliarse PRI y Morena y dejar al Ejército en las calles por 4 años más… El Jaguar logró su objetivo… Asustaron a Alito”.

López Obrador dijo en mañana que si el PRI quiere ayudar con la aprobación de la Guardia Nacional “haría muy bien”, y le recomendó que “se deslinde del conservadurismo” y que, si le ha ido mal en la alianza que tiene con otras fuerzas de oposición en Va por México, que se divorcie de ellas. “Cualquier partido lo que busca es salir adelante. Y si les está yendo mal, pues sólo que sean masoquistas, ¿qué hacen? Por eso existen los divorcios”.

–¿Lo recibirían de este lado? –le preguntó una periodista.

–No, no sé, ése es otro asunto. A mí lo que me importa es que podamos juntos llevar a cabo la transformación que requiere el país, en bien de todos. Ayer hablaba yo de que podemos tener muchas diferencias, pero en el tema de seguridad está de por medio la tranquilidad de la gente. Que podamos caminar con libertad, que no nos roben, que no nos secuestren. ¿Cómo vamos a meter en la agenda política este tema? Es realmente mezquino. Los del PAN, huelga, nada.

Inmediatamente después, en menos de una hora, Jorge Romero Herrera, coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, dijo en un comunicado en “en congruencia con la Moratoria Constitucional, comprometida y firmada de frente a la sociedad”, esa fuerza política no aprobaría nada de la Guardia Nacional. “En congruencia con la Moratoria Constitucional comprometida y firmada de frente a la sociedad, las y los Diputados Federales de Acción Nacional no aprobaremos ninguna reforma constitucional que extienda el plazo que limitaba la participación militar en la Guardia Nacional”, sostuvo.

Agregó que “esperan que, con altura de miras, los grupos parlamentarios de la oposición actúen en consecuencia con los posicionamientos y compromisos conjuntos en contra de que continúe la fallida estrategia de la militarización del país”, en una abierta invitación a sus socios del bloque opositor a que se le unan en el rechazo, algo que a estas alturas ya no queda claro que el PRI quiera hacer. Y eso podría significar el divorcio de la oposición, al que hoy alude el Presidente.

“Ahora resulta que no quieren la supuesta militarización”, dijo López Obrador en clara alusión al PAN. “¿Quién declaró la guerra? ¿Quién le ordenó a los soldados que reprimieran? ¿En qué Gobierno? ¿Por qué tanta hipocresía?”.

EL ANUNCIO DE SANSORES

Horas después, Layda Sansores San Román dio a conocer que “después de una larga reunión” con su abogado, se determinó que no hablará más del tema Alejandro Moreno en su programa, conocido como “Martes del Jaguar”.

“Tenemos la audiencia el día 19 de este mes para resolver el amparo que él interpuso para impedir que expusiéramos la información que tenemos”, explicó a través de un hilo en su cuenta de Twitter.

Por esa razón, aseguró, se abstendrá “de hacer declaraciones que pudieran influir en el criterio del Juez”. “No queremos que cada que retomemos el tema con la única finalidad de informar a los ciudadanos, el quejoso haga uso faccioso de los jueces constitucionales para alargar el juicio de amparo. Hemos decidido no hablar más del caso hasta tener el fallo”, informó.

“Confiamos en que el Juez actuará apegado a la Ley, por lo que el amparo deberá ser favorable a nosotros”, agregó la mandataria campechana.

Finalmente, admitió que le ha costado cambiar su anuncio, pero insistió en que ella y su equipo no quieren poner en riesgo una resolución que les permitiría actuar con libertad. “El jaguar rugirá contra la corrupción”, concluyó.

“ALITO” EN APRIETOS

Apenas el 23 de agosto, Sansores reveló parte de conversaciones que Moreno Cárdenas y Lorenzo Córdova Vianello, Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), sostuvieron vía WhatsApp en diferentes fechas. En ellos, se muestra cómo el titular del organismo electoral asesora a Moreno Cárdenas sobre financiamiento y cómo defender al INE. Ese mismo día, “Alito” volvió a ser exhibido en un nuevo audio publicado por la Gobernadora Sansores. Esa vez se le escuchó cerrando un trato para comprar dos autos McLaren, valuados alrededor de 19 millones de dólares.

Pero ese es sólo el escándalo más reciente que ha protagonizado el líder priista por la serie de audios que ha difundido la mandataria campechana. Previamente, el 16 de agosto, presentó otro en el que Alejandro Moreno habría confabulado para golpear a los entonces candidatos a la gubernatura de Nuevo León en 2021 con el dueño de Grupo Fórmula.

En otros audios que ha divulgado Sansores de “Alito” –que ya han sido borrados de Internet y redes sociales–, se escucha también al presidente nacional del PRI hablar de pagarle a periodistas como Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-Dóriga y directores de periódicos como Tribuna para que difundan información positiva sobre él, además de referirse despectivamente a las mujeres.

En otro, Moreno Cárdenas habla con su contador de apellido Zertuche, le muestra una propiedad para la que que solicitó un avalúo comercial por 10 millones 490 mil pesos, “el más alto que se pueda”. Otras grabaciones denuncian que el líder priista pide que proveedores sean extorsionados para que otorguen apoyos ilegales a la campaña electoral en Campeche; pide pagos para el consultor Antonio Solá, vinculado a la guerra sucia de 2006 que ayudó a ganar a Felipe Calderón Hinojosa la Presidencia; e incluso habla de intentar extorsionar al dueño de Cinépolis.

“Alito” no sólo ha sumado derrotas electorales que ya lo posicionan como uno de los líderes priistas con peores resultados con 10 gubernaturas perdidas entre 2021 y 2022, y sólo una ganada, de 21 en disputa, en este mismo periodo. También se ha granjeado cuestionamientos dentro de su partido que lo señalan de poner por encima del interés general el suyo con el objetivo de contender como candidato para 2024.

Estos no son los únicos obstáculos que enfrenta Moreno y que lo han alejado de sus aspiraciones presidenciales. El dirigente priista es además investigado por peculado, uso indebido de atribuciones y facultades y enriquecimiento ilícito, mientras que en el ámbito federal hay una carpeta de investigación abierta por defraudación fiscal y por operaciones con recursos de procedencia ilícita. A estas irregularidades se suman las que cada semana ha difundido la Gobernadora morenista, quien ha publicado una serie de audios en los que es exhibido en presuntos actos de corrupción –como lavado de dinero– durante su gestión en esta entidad.