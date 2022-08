AUDIO expone a “Alito” en la compra de 2 McLaren blindados por 19 millones de pesos

En un nuevo audio, Sansores reveló supuestamente al dirigente nacional priista de shopping en una agencia de autos de lujo, donde pide modificaciones personalizadas y califica los vehículos como “juguetotes”.

Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).– Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como “Alito”, volvió a ser exhibido en un nuevo audio publicado por la Gobernadora Layda Sansores. Esta vez se escucha al líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presuntamente cerrando un trato para comprar dos autos McLaren, valuados alrededor de 19 millones de dólares.

En la grabación se escucha la voz de un hombre, identificado por la Gobernadora Sansores como Pablo Escalente, quien presuntamente es el dueño de la tienda Europeos MX, hablando con “Alito” sobre el precios de los dos autos.

En el audio se puede escuchar cuando “Alito” llega al sitio donde le muestran los autos de lujo y “Alito” acuerda el pago de los mismos de “a cachete”, es decir, en efectivo, por lo que la Gobernadora anunció una investigación.

Alejandro Moreno: ¿Qué pasó Pabluco?

P: Qué pasó mi hijito. (¿Me prestas la llave, Edward?). Mira lo que me acaba de llegar.

AM: Eso es de carbono, ¿no?

P: Sí, está hasta el culo, lo malo que no hace ruido, es muy silencioso.

AM: No, no, es lo mejor, a mí me encanta eso, está chingón.

Después de los ruidos del motor, se escucha que prueba los botones del auto:

AM: No, es una mamada este.

P: Aparte vuela el hijo de la chingada. Aquí decides si quieres manual, sport, confort…

AM: Sí, es como los McLarens… ¿Esto qué es?

P: Aquí tienes los controles para el tipo de manejo: pista, race, este es el launch control para arrancar de cero y echo la verga, aceleras a fondo y arranca echo la verga.

AM: Es un juguetote.

Tras ese intercambio, Moreno y el hombre discuten sobre otro auto el ancho de los vidrios y las protecciones especiales, e incluso le presumen al líder priista un blindaje llamado “kit Naciones Unidas”.

AM: ¿De qué ancho está el vidrio?

P: Es de 42 milímetros.

AM: ¿Tiene ceja?

P: No, es un vidrio que para el tema de balística tiene que venir así

AM: ¿No viene así? ¿Entra completo?

P: Sí, tienes que hacer la modificación, pero como es Cherokee, nos lo mandan para Cherokee. Aquí te enseñé de la Suburna, es un kit que se llama “Kit Naciones Unidas”, una madre así. Viene un completo y te da opción de quinta puerta, pero no veo la necesidad. AM: ¿Tú crees? Pónselo, vale verga, para que quede cabrona.

Entonces, se despiden:

AM: Te liquido, yo creo que el martes. (…) Ya la otra semana que yo venga quiero irme contigo en el coche para guardarlo.

P: Órale.

Después de publicar el audio, Sansores afirmó que Moreno Cárdenas habría confirmado en WhatsApp donde confirma la compra del auto que probó e incluso, dijo la Gobernador, “le pidió dos” autos. Se tratarían del modelo 720 y el 650S de McLaren, valuados en nueve y 10 millones de pesos, según la mandataria estatal.

Y es que una de las acusaciones de la Fiscalía de Campeche es de enriquecimiento ilícito, pues lo señalan de tener una amplia colección de autos, terrenos y propiedades que no coincidirían con sus diversos trabajos a lo largo de los años.

Por este supuesto delito, la Fiscalía local pidió a la Cámara de Diputados la semana pasada que le retire el fuero que goza “Alito” Moreno como Diputado federal.

Al final del programa “Los martes del Jaguar”, Layda Sansores adelantó que la próxima semana exhibirá conversaciones entre “Alito” y el Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).

RETORNAN LOS AUDIOS DE “ALITO”

Este martes se reveló el segundo audio que publica la Gobernadora Layda Sansores San Román desde que “Alito” Moreno interpuso una demanda de amparo que le protegiera de la divulgación de comentarios, audios, declaraciones y opiniones en contra del dirigente priista.

Hace un par de semanas, la morenista regresó para publicar dos nuevos audios sobre Moreno Cárdenas a través de sus redes personales, luego de que apenas el 13 de agosto un Juez federal le concediera al priista una suspensión definitiva para que la mandataria no pudiera emitir más audios en su programa “Martes del Jaguar”.

La mandataria argumentó que podía subir el contenido únicamente a través desde sus redes personales y desde su casa, ya que la suspensión emitida por un Juez federal no contempla la publicación del programa desde sus cuentas personales:

“De acuerdo a la orden emitida por el juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Gabriel Regis López, con expediente 938/2022 que a la letra dice ‘(…) lo anterior no significa que las autoridades responsables estén vedadas de emitir su opinión en un ámbito estrictamente personal respecto del quejoso por el carácter de figura pública que ostenta (…) sin utilizar la plataforma o sistema estatal de comunicación para ese fin’”.