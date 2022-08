El Juez no limitó mis redes, dice Gobernadora: suelta AUDIOS “Alito”-empresarios-PRI

La Gobernadora de Campeche argumentó que puede difundir audios sobre Alejandro Moreno, dirigente del PRI, en su cuenta personal de Twitter porque un Juez le prohibió usar solamente alguna “plataforma o sistema estatal de comunicación para ese fin”.

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).– Layda Sansores San Román, Gobernadora de Campeche, difundió esta tarde dos audios de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), desde sus redes sociales personales, luego de que apenas ayer un Juez federal le concediera al priista una suspensión definitiva para que la mandataria no pudiera emitir más audios en su programa “Martes del Jaguar”.

Sansores San Román, sin embargo, explicó desde su cuenta de Twitter que no está impedida de forma personal a seguir difundiendo audios con las presuntas maniobras ilícitas del líder del tricolor.

“De acuerdo a la orden emitida por el juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Gabriel Regis López, con expediente 938/2022 que a la letra dice ‘(…) lo anterior no significa que las autoridades responsables estén vedadas de emitir su opinión en un ámbito estrictamente personal respecto del quejoso por el carácter de figura pública que ostenta (…) sin utilizar la plataforma o sistema estatal de comunicación para ese fin'”.

Por lo anterior, expuso la Gobernadora de Campeche –estado que también gobernó “Alito Moreno entre 2015 y 2019– “hago público este video en mis redes sociales personales”.

opinión en un ámbito estrictamente personal respecto del quejoso por el carácter de figura pública que ostenta (…) sin utilizar la plataforma o sistema estatal de comunicación para ese fin”. Por lo anterior, hago público este video en mis redes sociales personales. — Layda Sansores (@LaydaSansores) August 10, 2022

El primer audio de Alejandro Moreno que difundió este miércoles la mandataria no es nuevo, sino uno que ya había presentado en el “Martes del Jaguar” el 5 de julio pasado. En esa conversación de “Alito” supuestamente con José Murat Casab, priista y exgobernador de Oaxaca, el presidente nacional del PRI planteó realizar un supuesto chantaje a algunos de los empresarios más importantes y reconocidos de México.

En el audio completo, que hoy la Gobernadora presentó a medias, “Alito” afirma: “Germán Larrea [Germán Larrea Mota Velasco], Baillères [Alberto Baillères González], los de GICSA [los hermanos Elías y Abraham Cababie], Álvaro Fernández [Álvaro Fernández Garza], chinguen a su puta madre”.

También dice: “Vamos a cogernos a los empresarios con una reforma vergas, o sea, para que se caguen. Apretarlos, se van a cagar” (sic)”.

Además, en esa grabación Moreno Cárdenas denominó al grupo de empresarios como el “monopolio”, conformado por dueños de corporaciones como Palacio de Hierro, Grupo México, GNP Seguros, Minera Peñoles, Grupo Alfa, entre otros. En referencia al “monopolio”, como lo llamó el líder priista, expuso que “el monopolio es la cogida que le van a dar “.

Su interlocutor le revira que “se van a ir a llorar el de Grupo México (Germán Larrea), y Slim [Carlos Slim], y la Aramburuzabala [María Asunción Aramburuzabala Larregui], todos esos cabrones nos van a mamar la verga” (sic).

También en el audio, se escucha a “Alito” Moreno declarar que una persona únicamente nombrada como “Scherer” estuvo en contacto con él para sugerirle que puede ir tras los bloques opositores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pero no tras los priistas.

El segundo audio que publicó esta tarde la Gobernadora es uno que difundió el 12 de julio pasado. En esa grabación se escucha al también exgobernador de Campeche decir que él será el responsable de armar la lista de presidenciables para las elecciones federales de 2024, y que “se vayan a la verga” quienes le piden resultados en los comicios.

Además asegura que él seguirá a la cabeza del partido tricolor mientras dialoga con un grupo de personas, entre ellas una de nombre “Homero” y el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, según confirmó previamente la propia morenista en su programa “Martes del Jaguar”.

“Hay tiempo para impulsar. Yo, primero Dios si me da vida, seguiré aquí en el PRI hasta el 2024, a mí me va a tocar decidir la lista porque todos esos pendejos que andan allá afuera ‘No, que si no hay resultados’, se van a la verga. Yo fui electo cuatro años, yo me quedo aquí, me vale madre lo que digan”, destaca “Alito”.

Junto con el segundo audio, Sansores San Román escribió en Twitter la frase: “Siempre digo lo que pienso, cuando quiero decir algo, lo digo de frente, siempre digo lo que pienso”.

Siempre digo lo que pienso, cuando quiero decir algo, lo digo de frente, siempre digo lo que pienso 🔈🎵 pic.twitter.com/gvzEwC8Hf5 — Layda Sansores (@LaydaSansores) August 10, 2022

SUSPENSIÓN QUE NO FRENA AUDIOS

Este 9 de agosto, un Juez federal concedió una suspensión definitiva al líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, lo que planteaba que la Gobernadora Layda Sansores San Román no podía difundir audios, declaraciones, manifestaciones y comentarios contra el priista.

Ahora sabemos que, apegada a la Ley, la mandataria lo puede hacer de forma personal, pero no desde plataformas de su Gobierno.

El Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Gabriel Regis López, concedió la medida cautelar por un tiempo indefinido en tanto no se resuelve de fondo el juicio de amparo, aunque no especificó los alcances de la resolución.

El líder nacional del tricolor interpuso el juicio de amparo contra la morenista para que no pueda divulgar los audios que se han obtenido y donde denuncia diversos actos de Moreno Cárdenas, tales como presuntos actos de chantaje contra empresarios y pago de sobornos, por ejemplo a medios de comunicación.

A raíz de la resolución, el juzgador ordenó realizar las gestiones necesarias para que se elimine de Internet y de redes sociales toda la información, audios, declaraciones y comentarios hechos en contra del exgobernador de Campeche.

Los tres magistrados del Tribunal colegiado determinaron que los audios difundidos por Sansores en su programa “Martes del Jaguar” son acciones “que escapan a las funciones” que le corresponden como mandataria estatal, además que puede ocasionarle daños a los derechos de “Alito”.

Las recientes revelaciones hechas en el programa “Martes del Jaguar” han puesto a “Alito” Cárdenas en el ojo de la tormenta. Esto se suma a la derrota del PRI en las últimas elecciones locales del pasado 5 de junio, en las cuales sólo ganó una de seis gubernaturas con un candidato propio, Esteban Villegas, y otra con la panista María Teresa Jiménez de la alianza “Va Por México”.

Debido a los pobres resultados en las urnas y los escándalos mediáticos, militantes priistas y exdirigentes nacionales han solicitado la renuncia de Cárdenas a la presidencia del partido.