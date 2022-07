Nuevo AUDIO: Alito y José Murat planearon "apretar" a Baillères, Larrea, Fernández...

El nuevo audio del dirigente nacional del partido tricolor exhibe a “Alito” Moreno hablar de un posible chantaje en contra de algunos de los empresarios más reconocidos y millonarios de México.

Ciudad de México, 5 de julio (SinEmbargo).– “Germán Larrea [Germán Larrea Mota Velasco], Baillères [Alberto Baillères González], los de GICSA [los hermanos Elías y Abraham Cababie], Álvaro Fernández [Álvaro Fernández Garza], chinguen a su puta madre”.

Así inicia el nuevo audio de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y en el que se le escucha planear, junto a José Murat Casab –priista, exgobernador de Oaxaca y padre del actual Gobernador oaxaqueño Alejandro Murat Hinojosa–, un posible chantaje contra algunos de los empresarios más importantes de México.

En el audio más reciente exhibido por la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, se escucha a “Alito” Moreno decir que en cuanto tenga la comisión va a “apretar” contra los empresarios.

“Vamos a cogernos a los empresarios con una reforma vergas, o sea, para que se caguen. Apretarlos, se van a cagar” (sic), dice en la grabación difundida en el programa “Martes del Jaguar”, en la sección bautizada como “Alito Delito”.

Así se refiere a los empresarios que va a ir a extorsionar…. No tiene vergüenza, humilla a todos, no respeta a nadie, los trata con desprecio. ¡Los mira a todos desde arriba! pic.twitter.com/M55br5WjTd — Layda Sansores (@LaydaSansores) July 6, 2022

Moreno Cárdenas denominó al grupo de empresarios el “monopolio”, conformado por dueños de corporaciones como Palacio de Hierro, Grupo México, GNP Seguros, Minera Peñoles, Grupo Alfa, entre otros. En referencia al “monopolio”, como lo llamó el líder priista, remarcó que “El monopolio es la cogida que le van a dar “.

Su interlocutor aseguró que “se van a ir a llorar el de Grupo México (Germán Larrea), y Slim [Carlos Slim], y la Aramburuzabala [María Asunción Aramburuzabala Larregui], todos esos cabrones nos van a mamar la verga” (sic).

También en el audio, se le escucha a “Alito” Moreno declarar que una persona únicamente nombrada como “Scherer” estuvo en contacto con él para sugerirle que puede ir tras los bloques opositores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pero no tras los priistas.

AM: Ahorita me dijo Scherer, “No”, le dije, “Él ha cumplido”. Que meta al bote al PAN, al PRD, pero no se meta con nosotros. El 7, puta, nos estamos tomando un café con él, muy bien, bueno, le dije, “Nomás tengo un interés en una cosa: la Reforma Fiscal”. “No”, dice, esa es la que quieren meter, pinche Scherer, ¿no? Esa, hijos de su puta madre, es la primera que traen.

AUDIOS DE “ALITO” PONEN EN JUEGO SU LIDERAZGO

Las recientes revelaciones hechas en el programa “Martes del Jaguar” de la morenista Layda Sansores han puesto a “Alito” Cárdenas en el ojo de la tormenta. Esto se suma a la derrota del PRI en las últimas elecciones locales del pasado 5 de junio, en las cuales sólo ganó una de seis gubernaturas con un candidato propio, Esteban Villegas, y otra con la panista María Teresa Jiménez de la alianza “Va Por México”.

Debido a los pobres resultados en las urnas y los escándalos mediáticos, militantes priistas y exdirigentes nacionales han solicitado la renuncia de Cárdenas a la presidencia del partido.

Incluso, el 24 de junio, el Senador Miguel Ángel Osorio Chong, líder de la bancada priista en la Cámara Alta, llamó a los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), con los que juntos conforman la alianza opositora denominada “Va Por México”, a ya no tomar acuerdos ni consideraciones con el dirigente nacional del tricolor.

Los primeros audios filtrados alzaron cuestionamientos sobre las acciones de “Alito”, pues en ellos se le escucha hablar de extorsionar al dueño de Cinépolis y a contratistas en Campeche, ordenar pagos de millones de dólares al publicista español Antonio Solá, y presuntamente hacer un negocio con medicamentos.

La grabación del pasado 28 de junio exhibe al priista hablar sobre una gran suma de dinero que se entregó en efectivo a la cadena Televisa para borrar el rastro de dinero que supuestamente provendría de gastos de campaña, incluyendo 700 mil pesos para TVNotas.