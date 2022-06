Nuevo AUDIO: “Alito” dio efectivo a Televisa para borrar huellas del dinero

El presidente nacional del tricolor habla en los nuevos audios sobre el dinero que se entregó en efectivo a la cadena Televisa para borrar el rastro de dinero que supuestamente provendría de gastos de campaña.

Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).– En un nuevo audio exhibido por la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, se escucha al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Cárdenas Moreno, hablar sobre dinero que se entregó en efectivo a la cadena Televisa para borrar el rastro de dinero que supuestamente provendría de gastos de campaña.

“Lo que me explicó, me dice, es para no dejar rastro, porque si yo facturo como si estuviera usando recurso de campaña, puede ser observado por la autoridad. Es lo más seguro”, dice al respecto el interlocutor de Cárdenas.

A esto, Cárdenas responde que necesita que se facture una parte del dinero, cosa que espera sea posible porque “es Televisa”. “Que le facture, a mí me dijeron que no pueden aceptar más efectivo”, dice el priista.

Junto con los dos colaboradores que están en el audio, Cárdenas habla sobre el hecho de que se le pagó a una persona de nombre “Bauer” en “cash” (efectivo).

“Lo que pasa es que es dinero de campaña, jefe, y no dejamos rastro si pago en efectivo”, dice su colaborador Hugo, cuya identidad se desconoce.

A esto, el exgobernador de Campeche respondió que él creía que se le podía hacer el pago a Bauer “porque él tiene Televisa, él puede facturar medios”.

“Sí, pero vamos a dejar un rastro”, explica Hugo. “Vamos a cargar 700 mil pesos de TVNotas para la campaña y luego le iba a pagar otra cosa, otro concepto que le voy a cargar a los candidatos y se van a volver locos, porque eso es dinero de la campaña, entonces es mejor pagárselo por fuera”.

En la discusión, se aclara que se le pagaron 2.5 millones de un total de cinco millones de pesos a Bauer, quien no querría recibir efectivo, según lo que detalló Cárdenas.

“No quiere cash porque es de Televisa, yo voy a hablar con él”, remarcó el priista.