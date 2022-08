Layda Sansores suspende programa donde transmite AUDIOS de Alito por informe anual

“La suspensión ilegal de Nuevo León ya se tiró, falta una”, comentó la Gobernadora de Campeche en relación a la medida cautelar que tumbó un Tribunal Colegiado en Nuevo León para que la morenista dejara de difundir audios del dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

Ciudad de México, 2 de agosto (SinEmbargo).- La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, informó que el día de hoy no habrá emisión del programa “Martes del Jaguar” debido a los trabajos que está realizando para la presentación de su Primer Informe de Gobierno.

“Sobrinos, hoy no hay #MartesDelJaguar, estamos trabajando en el informe…”, escribió la morenista a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, festejó que un amparo emitido en un Juzgado de Nuevo León contra los audios difundidos del dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, fue suspendido.

“PD: la suspensión ilegal de Nuevo León ya se tiró, falta una”, concluyó en su tuit.

La mandataria campechana presentará su Primer Informe de Gobierno el próximo jueves 11 de agosto a las 18:00 horas en el Centro de Convenciones Campeche XXI. “Este es el año del diagnóstico, del rescate y de la planeación”, señala.

Sobrinos, hoy no hay #MartesDelJaguar, estamos trabajando en el informe… PD: la suspensión ilegal de Nuevo León ya se tiró, falta una. 🐆 pic.twitter.com/4uGweljsCg — Layda Sansores (@LaydaSansores) August 2, 2022

Un Tribunal Colegiado en Nuevo León revocó este lunes la suspensión que impedía a la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, difundir audios sobre el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, que le había otorgado un Juez federal.

Aunque el líder priista cuenta con otra suspensión que le impide a la mandataria estatal difundir material sobre él, luego de que buscara detener por todas las vías la divulgación de material que lo vinculara con supuestos delitos y actividades irregulares tras las grabaciones exhibidas en el programa “Martes del Jaguar” de la Gobernadora Sansores.

Sobre la revocada, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito señaló que el Juez en Nuevo León no tenía la competencia legal para emitir dicha resolución, pues en un primer momento declinó tenerla para conocer del asunto.

“Jurídicamente no fue correcto que el Juez de Amparo admitiera la ampliación de la demanda, puesto que ya se había declinado a la competencia y, por ello, no podía pronunciarse sobre ese tópico hasta en tanto el juzgado residente en Campeche le informara si la acepta o no, quien en todo caso estaría obligada a proveer sobre la ampliación de la demanda y la suspensión del acto”, señaló.

Además, los magistrados del Colegiado agregaron que jurídicamente no fue correcto que el Juez de Amparo admitiera la ampliación de la demanda, puesto que ya se había declinado a la competencia y, por ello, no podía pronunciarse sobre ese tópico hasta en tanto el Juzgado residente en Campeche le informara si la acepta o no, quien en todo caso estaría obligada a proveer sobre la ampliación de la demanda y la suspensión del acto.

El pasado 8 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció el inicio de una investigación contra Moreno Cárdenas por los posibles delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal.