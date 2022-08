Juez revoca suspensión contra Layda Sansores para transmitir AUDIOS de “Alito” Moreno

La suspensión que el Juez de Nuevo León entregó al líder del PRI no tenía competencia legal; pero cuenta con otra que le impide a la Gobernadora de Campeche dar a conocer nuevos audios.



Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).- Un Tribunal Colegiado en Nuevo León revocó este lunes la suspensión que impedía a la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, difundir audios sobre el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, que le había otorgado un Juez federal.

Aunque el líder priista cuenta con otra suspensión que le impide a la mandataria estatal difundir material sobre él, luego de que buscara detener por todas las vías la divulgación de material que lo vinculara con supuestos delitos y actividades irregulares tras las grabaciones exhibidas en el programa “Martes del Jaguar” de la Gobernadora Sansores.

Sobre la revocada, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito señaló que el Juez en Nuevo León no tenía la competencia legal para emitir dicha resolución, pues en un primer momento declinó tenerla para conocer del asunto.

“Jurídicamente no fue correcto que el Juez de Amparo admitiera la ampliación de la demanda, puesto que ya se había declinado a la competencia y, por ello, no podía pronunciarse sobre ese tópico hasta en tanto el juzgado residente en Campeche le informara si la acepta o no, quien en todo caso estaría obligada a proveer sobre la ampliación de la demanda y la suspensión del acto”, señaló.

Además, los magistrados del Colegiado agregaron que jurídicamente no fue correcto que el Juez de Amparo admitiera la ampliación de la demanda, puesto que ya se había declinado a la competencia y, por ello, no podía pronunciarse sobre ese tópico hasta en tanto el Juzgado residente en Campeche le informara si la acepta o no, quien en todo caso estaría obligada a proveer sobre la ampliación de la demanda y la suspensión del acto.

Por lo anterior, el Colegiado declaró fundado el recurso de queja que interpuso la mandataria Layda Sansores; y así anuló la suspensión de plano decretada por el Juez Primero de Distrito en Materia Penal del estado de Nuevo León.

El 27 de julio “Alito” habría obtenido esta segunda suspensión en contra de la exposición de audios ilegales, por parte del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México.

Y una semana antes, el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Nuevo León le otorgó la primera suspensión a través de un juicio de amparo para detener la transmisión de audios difundidos por Sansores.

Mientras que la Gobernadora morenista dijo entonces que buscaría impugnar la decisión del Juez de Nuevo León, ya que a su parecer el Juez actuó “de manera sospechosa”. A pesar de ello, tuvo que borrar de sus redes sociales el mensaje y el video del audio del líder nacional del PRI.

La grabación, divulgada en el programa “Martes del Jaguar”, expone a “Alito” hablar despectivamente de las mujeres y asegurar que él tenía control sobre las publicaciones de diversos periodistas y medios de comunicación como Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-Dóriga y directores de periódicos como Tribuna.

El pasado 8 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció el inicio de una investigación contra Moreno Cárdenas por los posibles delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal.