“Alito” va por expulsión de diputados morenistas faltistas en comisión de San Lázaro

El también presidente de la Comisión de Gobernación y Población acusó que las y los legisladores de Morena están más preocupados por el tema electoral, que por gobernar.

Ciudad de México, 29 de julio (SinEmbargo).- El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió este viernes que se dará de baja a los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Población que no han asistido a reuniones, por no cumplir su responsabilidad.

Al término de la reunión de la Junta Directiva, el también Diputado federal del PRI declaró a la prensa que las diputadas y los diputados de Morena fallaron en su compromiso con inasistencias y faltas al reglamento, por lo que dicha Comisión “va a proceder”, asegurando que los legisladores morenistas “están más preocupados por el tema electoral, que por gobernar, y sus aliados”.

“Nosotros platicamos con las y los legisladores; lo que tiene que haber es responsabilidad por el país. No puede estar sujeta ni una comisión ni el Congreso a ocurrencias ni caprichos de nadie. Y, bueno, queda una vez más evidenciado que no quieren trabajar por México”, dijo sobre los “faltantes”, mientras reconoció la participación de las y los legisladores de otros partidos políticos.

“El trabajo legislativo tiene que seguir caminando”, reiteró al confirmar que se logró el quórum de la comisión, con la Mesa Directiva, y ocho diputadas y diputados: tres del Partido Acción Nacional (PAN); uno de Movimiento Ciudadano, uno del Partido de la Revolución Democrática; dos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y uno de Morena que se conectó, el Diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez.

Es la cuarta ocasión que los diputados y las diputadas de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) se ausentan de la reunión con el dirigente priista Alejandro Moreno Cárdenas, en la Comisión de Gobernación de San Lázaro.

El también presidente del grupo de trabajo, Moreno Cárdenas, había citado a una reunión de Junta Directiva para dar trámite a más de 300 iniciativas de ley que deben de ser discutidas, sin embargo, la última sesión había sido suspendida al no lograrse el quórum por las faltas de los miembros de la coalición oficialista.

A principios de mes, las morenistas Aleida Alavez y Andrea Chávez solicitaron la remoción de “Alito” Moreno como presidente de la Comisión de Gobernación, bajo el argumento de que el priista está bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, “hechos que a su vez le imposibilitan su trabajo como presidente de dicha Comisión, pues no debería tener interlocución alguna con las autoridades que lo están investigando”.

Sin embargo, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Rubén Moreira, respondió de forma negativa este viernes a la solicitud, argumentando que la Jucopo no tiene la facultad de destituir al líder priista como presidente de la Comisión de Gobernación y Población porque el mismo PRI determinó que él la encabezara.

“En nuestro caso decidimos que fuera él por su gran experiencia. No es la primera vez que él es presidente de esa comisión y, además, tiene una gran experiencia legislativa a nivel del Senado. Escogimos al mejor”, comentó el también coordinador del Grupo Parlamentario del PRI.

Asimismo, reiteró que, aunque sea solicitud del grupo mayoritario y sus aliados, no se puede destituir a Moreno Cárdenas, a quien la bancada del PRI respalda, pues la responsabilidad de que no avancen los trabajos de la Comisión no es culpa de quien la encabeza, sino de quienes no asisten a sesionar.

Es un insulto para la Cámara de Diputados que un personaje tan cuestionado como Alejandro Moreno, Alito, presida la Comisión de Gobernación después de que todo el país lo escuchara extorsionando, amenazando y robando. Solicité a la JUCOPO que lo remueva de inmediato del cargo. pic.twitter.com/ipp7HLtnmG — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) July 5, 2022