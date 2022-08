“Alito” y dueño de Grupo Fórmula tramaron contra Clara Luz en NL, según nuevo AUDIO

De acuerdo con la grabación difundida en el “Martes del Jaguar”, el priista y el dueño de Grupo Fórmula se habrían puesto de acuerdo para hacer entrevistas periodísticas a modo e influir en las elecciones a la gubernatura de Nuevo León en 2021.

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).– Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), habría confabulado para golpear a los entonces candidatos a la gubernatura de Nuevo León en 2021 con el dueño de Grupo Fórmula, según la Gobernadora de Campeche, quien reconoce como interlocutor de “Alito” al concesionario del medio en cuestión.

En el audio más reciente divulgado por Layda Sansores San Román, Gobernadora de Campeche, en el programa “Martes del Jaguar“, se escucha al priista dialogar con otra persona –a quien la morenista identificó como el dueño del grupo de medios– y decir que se pueden hacer preguntas a modo durante las entrevistas realizadas en las campañas electorales.

Inventan las entrevistas, todo es de mentiritas y solo dicen lo que les conviene, lo que quieren y lo que les pagan. Son sus amigos, sus cuates y por eso pueden manejar a tantos periodistas. pic.twitter.com/HLGtXkGRWs — Layda Sansores (@LaydaSansores) August 17, 2022

Persona 1: Organizamos ahorita una serie con todas nuestras mujeres, y todos los de mujeres salen en todo el estado, Javier Poza y Maxine salen en todo el estado en Telefórmula, entonces éntrale y rematamos con los de noticias que tú me digas.

AM: Chingón.

P1: Estoy abierto a lo que quieras. Puedes entrar ahí con Denisse o puedes entrar con Joaquín… ¿Cómo te trató Joaquín? Bien, ¿no?

AM: No, yo la oí y le digo: “Este cabrón, que el pinche…”. Yo le dije, porque no te dije, porque yo le dije a él: “Es que, yo, ¿sabes qué creo? Que traen el tema con Samuel, Jaime”.

En dicho diálogo, “Alito” se refiere supuestamente a Samuel García Sepúlveda, actual Gobernador de Nuevo León y entonces candidato al puesto por el partido Movimiento Ciudadano.

AM: “¿Sabes por qué? Porque pregunté, pero… A ver, cabrón, tú eres decente. Te preguntó culeradas, la neta (sic)”. Quería que le rompiéramos la madre a Clara Luz, pero no la podemos madrear.

Clara Luz Flores Carrales, actualmente titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), contendió por Morena contra García Sepúlveda en las elecciones de Nuevo León de junio de 2021.