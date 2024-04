¿Qué pensaban los mayas y mexicas de los eclipses? ¿Cómo vivimos el último, en 1991?

Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).– “El eclipse de Sol“, reza la página número 20, “es el que se produce cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Cuando la Luna cubre todo el Sol, el eclipse es total. Si la Luna no tapa completamente al Sol, el eclipse es parcial. Durante un eclipse total de Sol se oscurece una parte de la Tierra y se pueden ver las estrellas durante el día. El 8 de abril del año 2024 ocurrirá un eclipse total de Sol que podrá observarse en la República Mexicana“, agrega el libro de Geografía de cuarto grado de Primaria de la SEP de 1993.

El día parecía lejano pero ha llegado. Este lunes 8 de abril, alrededor de mediodía, tiempo del centro de México, los cielos del país, y de una gran parte de América del Norte, volverán a oscurecerse en pleno día.

Hace 33 años, el 11 de julio de 1991, había sido la última vez que los mexicanos habíamos observado un eclipse total de sol en nuestro territorio. La próxima vez, ésta dedicada a los archivos que recordarán el de 2024, se podrá apreciar en nuestra región del mundo en 2052. “Es una oportunidad única para nuestra generación”, narró en las pantallas de Televisa el conductor Jacobo Zabludovsky. En la era previa al Internet y las redes sociales, el minuto a minuto de la televisión se volvía imprescindible para seguir el evento a lo largo de aquel jueves.

El eclipse total se pudo ver pasadas las 13:00 horas en el entonces Distrito Federal, que hoy recibe el nombre oficial de Ciudad de México. La “breve noche” duró seis minutos. En el país había 83 millones de personas. El Presidente era el priista Carlos Salinas de Gortari y en la capital había un regente, nombrado por el Ejecutivo: Manuel Camacho Solís. En la capital circulaban los populares taxis de color amarillo y verde, usualmente “vochos”.

En lugar de consolas de videojuegos en las casas había “maquinitas” en las tiendas. En el futbol, aquel fue el año de Pumas: salió campeón tras ganarle al América, su gran rival, con un gol de Ricardo “Tuca” Ferretti. El partido fue transmitido por Imevisión, canal del Estado, y narrado por un joven José Ramón Fernández.

“Hasta el 8 de abril de 2024”, dijo Zabludovsky, “será la próxima vez que la República Mexicana tendrá oportunidad de ver un nuevo eclipse solar”. Llegó la hora.

UN PASADO LLENO DE ECLIPSES

En los últimos años, varios fenómenos astronómicos de este tipo se han podido apreciar en el país, pero muy pocos como el que veremos el lunes. El 7 de marzo de 1970 vivimos un eclipse total de sol: cruzó el istmo de Tehuantepec (México), el golfo de México, la península de Florida, la costa este de los Estados Unidos y finalizó en el Atlántico Norte. Tuvo una duración máxima (en Miahuatlán, Oaxaca) de 3 minutos y 28 segundos.

1970 newspaper cutting from The Sunday Journal predicted the 2024 solar eclipse:

"Millions See Eclipse; Next Showing in 2024." The forecast was credited to 'scientists'. pic.twitter.com/mVGWZIyJUI

— Physics In History (@PhysInHistory) April 4, 2024