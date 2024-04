El titular de la AIC usó palabra “inadecuada” al hablar sobre producción de fentanilo

La FGR manifestó que la palabra utilizada por el titular de la AIC fue inadecuada, por lo que su funcionario ofreció una disculpa pública.

Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró este jueves que el titular de su Agencia de Investigación Criminal (AIC), Felipe Jesús Gallo Gutiérrez, utilizó una palabra inadecuada para destacar la larga historia y la magnitud de la lucha contra las drogas sintéticas en México, luego de afirmar que México es “campeón” en producción de fentanilo.

Ante esta declaración, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia de prensa matutina que se trataban de comentarios “alarmistas” que la FGR debía explicar.

La dependencia federal detalló que el error que cometió el funcionario fue el pasado martes 23 de abril durante la Conferencia Multilateral de Drogas Sintéticas, celebrada en la Ciudad de México.

“La Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, cuidará puntualmente la información que emite, con objeto de que no se repita una situación como la ya referida”, puntualizó.

La FGR evidenció que dicha palabra, tomada por la agencia de noticias The Associated Press (AP) y un medio mexicano, fue “inadecuada”, por lo que su funcionario ofreció una disculpa pública, argumentando que no debió utilizarla para destacar el largo combate legal que ha tenido que llevar a cabo el país para combatir la producción, el trasiego y la exportación de drogas sintéticas.

En su mensaje, Gallo Gutiérrez recordó cómo se ha ido logrando que las agencias norteamericanas trabajen en coordinación bajo la normatividad de nuestro país, realizando investigaciones conjuntas, dentro de un marco legal vigilado y aceptable, “que ha permitido decomisos enormes de dichas drogas sintéticas y de armas; todo ello con la ayuda de las Fuerzas Armadas mexicanas y de la Guardia Nacional (GN)”.

Para finalizar, advirtió todos los peligros que significan las redes internacionales que tratan de industrializar la producción y la exportación de drogas; y las acciones que se han llevado acabo, “una tarea que, indudablemente, también es digna de atención y reconocimiento.

AMLO PIDE A FGR ACLARAR REPORTE

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que pediría a la FGR precisar la fuente de la información que dio a conocer esta semana el jefe de la AIC cuando afirmó que México es “el campeón” en la producción de fentanilo. El reporte desafía la postura del Gobierno, que no suele reconocer que en el país se fabrique esa droga.

Durante su “mañanera”, López Obrador descartó que las declaraciones ofrecidas por el funcionario le preocupen y reiteró que México no produce la droga sintética, aunque poco después se contradijo al reconocer que sí se elabora con sustancias químicas que ingresan por contrabando.

“Estamos llevando a cabo todo un control del ingreso de precursores químicos y estamos destruyendo como nunca laboratorios de precursores químicos, pero de ahí a que México sea el principal productor de fentanilo sí hay una gran diferencia”, respondió cuando le preguntaron sobre los comentarios que realizó esta semana Gallo Gutiérrez.

“A mí gustaría que la Fiscalía precisara sobre esto porque es muy alarmista”, añadió. “No puedo decir que fue una exageración ni puedo decir que no sea cierto. Mejor vamos a esperar cuáles son sus fuentes”.

Según el mandatario, el fentanilo que ingresa a Estados Unidos entra por Canadá y México “donde se elabora con sustancias químicas que se introducen por contrabando”.

El mes pasado López Obrador admitió que “en algunos lugares se ha decomisado fentanilo, muy poco elaborado en México”.

En una conferencia sobre drogas sintéticas que se celebró esta semana en Ciudad de México, Gallo Gutiérrez afirmó que desde la década de 1990 “México ha sido el campeón en la producción de metanfetaminas y ahora de fentanilo”.

López Obrador sostiene que los cárteles mexicanos sólo prensan el fentanilo en pastillas o le añaden toques finales.

Los expertos coinciden en que los cárteles de México utilizan precursores químicos procedentes de China e India para fabricar el opioide sintético y pasarlo de contrabando a Estados Unidos, donde causa unas 70 mil muertes por sobredosis al año y ganancias millonarias para las organizaciones criminales.

Al ser cuestionado por un periodista sobre si los grupos criminales lo tratan bien cuando va de gira por zonas del país controladas por la delincuencia y los cárteles de la droga como el Municipio norteño de Badiraguato, la ciudad natal del excapo de la droga encarcelado Joaquín “El Chapo” Guzmán, el Presidente respondió que siempre son “respetuosos todos” y agregó que “a veces se encuentra uno con gente extraña, pero respetuosa”.

Las afirmaciones de López Obrador chocan claramente con la realidad de millones de mexicanos que viven en zonas dominadas por los cárteles de la droga. Éstos exigen sistemáticamente pagos de protección a los residentes locales y los matan o secuestran si se niegan a pagar.

“Las agresiones que se dan en el país por lo general se dan entre los grupos afortunadamente, aunque todas las agresiones, y más las pérdidas de vidas humanas son lamentables”, agregó.

López Obrador se ha negado durante mucho tiempo a enfrentarse directamente a los cárteles, que según él se vieron forzados a la criminalidad por la falta de oportunidades. Su estrategia “abrazos, no balazos” ofrece programas sociales a los jóvenes para que no ingresen a los grupos delictivos.

