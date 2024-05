EnVivo ¬ ¡Arranca la cartelera principal en Las Vegas! Esperan por “Canelo”–Munguía

Mario Barrios defenderá su título interino welter del CMB ante el argentino Fabián Maidana. El campeón interino peso pluma del CMB Brandon Figueroa expondrá su cinturón ante Jessie Magdaleno y Eimantas Stanionis se jugará su corona welter de la Asociación Mundial de Boxeo ante el venezolano Gabriel Maestre.

18:30 horas: Una de las preguntas se relaciona con la edad. Álvarez, de 33 años, está más cerca del final de su carrera que del inicio. En Mungía, de 27 años, encontrará a un rival que tiene hambre de seguir adelante.

18:00 horas: Álvarez se reservó prácticamente todo su veneno para su expromotor Óscar De la Hoya, quien ahora trabaja para su rival. El exboxeador De La Hoya respondió y por momentos durante una conferencia realizada el miércoles pareció que él era el boxeador rival y no Munguía.

