EN VIVO | “Canelo” y Bivol pelean en Las Vegas por el título semicompleto de la AMB

El enfrentamiento entre el “Canelo” Álvarez y el ruso Dmitry Bivol se lleva a cabo en Las Vegas, Estados Unidos, con una arena a reventar de público que apoya en su mayoría al mexicano.

Ciudad de México, 7 de mayo (SinEmbargo).- La pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y el ruso Dmitry Bivol da inicio desde la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

A continuación sigue nuestro minuto a minuto:

ROUND 4. El mexicano está sacando buenas combinaciones a los brazos del ruso.

En el último minuto, Canelo se quedó en las cuerdas intentando contragolpear.

ROUND 3. Con una buena combinación, el peleador ruso se lanza contra Saúl Álvarez.

Con 10 puntos, uno más que Álvarez, Dmitry se lleva el tercer round.

ROUND 2. Sin bajar la guardia, “Canelo” marca el ritmo de la pelea para ganar el segundo round, avanzando con un derechazo que hizo retroceder a Bivol.

Álvarez quiere meter cada mano con mucha potencia y va encontrando huecos en la defensa de Bivol.

ROUND 1. Saúl Álvarez buscó mantener a raya a su oponente en todo momento, con la guardia bien definida comenzó a atacar estratégicamente a Dmitry, quien estuvo a la ofensiva durante la mayor parte del round.

“Canelo” conectó los golpes sin precipitarse, analizando cada movimiento de Bivol, con un Upper culminó el primer tiempo.

Con Mariachis en vivo tocando la canción “The Final Countdown” de la banda Europe, “Canelo” Álvarez se hace presente en Las Vegas entre pirotécnica y los gritos eufóricos de su público.

Carín León, cantante mexicano de música grupera, salió al escenario a entonar el Himno Nacional Mexicano justo antes de que diera comienzo la tan esperada pelea del pugilista tapatío contra Bivol.

Carín León fue el encargado de entonar el Himno Nacional Mexicano para la pelea de Canelo vs Bivol

En Spotify, Carín León cuenta con más de 11 millones de oyentes mensuales; entre sus canciones más conocidas se encuentran “Como lo hice yo”, “El tóxico”,”Ojos Cerrados”, “Tú” y “El amor de tu vida”.

El “Canelo” Álvarez da pie a la batalla tras convertirse en el campeón indiscutible de los pesos supermedianos al derrotar al pugilista americano Caleb Plant tras in KO.

Dicha pelea llevó al tapatío a ser considerado por muchos como el mejor boxeador libra por libra en la actualidad; asimimso, se convirtió en el sexto peleador en ostentar cuatro cetros de manera simultánea. Se unió a Josh Taylor, de los superligeros como el único campeón indiscutible que reina actualmente en su categoría.

Cabe mencionar que hace unos días la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) impuso estrictas reglas a Dmitry Bivol, de origen ruso, para este combate, mencionando que “los boxeadores rusos no podrán entrar al ring con su bandera, su país no será mencionado y el himno no será entonado”.