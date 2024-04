Un vistazo a las protestas contra guerra en Gaza que surgieron en universidades de EU

Los estudiantes piden a las universidades que se deslinden de toda empresa que promueva las operaciones militares de Israel en Gaza y, en algunos casos, del propio Israel.

Ciudad de México, 27 de abril (AP) – Las protestas estudiantiles contra la guerra entre Israel y Hamás han surgido en cada vez más universidades de Estados Unidos, después de que la semana pasada fueron detenidos más de 100 manifestantes en la Universidad de Columbia.

Al menos dos de las manifestaciones del miércoles en distintos campus involucraron enfrentamientos con la policía, mientras que otra universidad cerró sus instalaciones por el resto de la semana.

Los estudiantes piden a las universidades que se deslinden de toda empresa que promueva las operaciones militares de Israel en Gaza y, en algunos casos, del propio Israel.

Las protestas en muchos de los campus han sido organizadas por coaliciones de grupos estudiantiles. Por lo general, los grupos actúan de forma independiente, aunque los alumnos dicen que se inspiran en compañeros de otras universidades.

A continuación un vistazo a las protestas que surgieron en distintos campus universitarios en los últimos días:

UNIVERSIDAD DE COLUMBIA

Manifestantes estudiantiles propalestinos instalaron un campamento en la universidad neoyorquina de la Ivy League la semana pasada. En un principio, la policía intentó desmantelar el campamento el jueves, cuando detuvo a más de 100 manifestantes. Pero sus acciones resultaron contraproducentes, al servir de inspiración para otros estudiantes en todo el país y motivar a los manifestantes de Columbia a reorganizarse.

Directivos de la universidad comunicaron el miércoles que habían extendido el plazo para que los manifestantes se retiraran. Señalaron que los participantes en las protestas se habían comprometido a desmontar un buen número de tiendas de campaña y acordaron que sólo los estudiantes permanecieran en el campamento. También dijeron que harían del campamento un espacio más acogedor al prohibir cualquier lenguaje discriminatorio o mensajes de acoso. El campamento en el campus de la zona norte de Manhattan lucía tranquilo y un poco más reducido la mañana del miércoles.

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, visitó Columbia el miércoles para reunirse con estudiantes judíos, quienes se expresaron alarmados por el antisemitismo en las universidades. Johnson dijo que Israel y los estudiantes judíos del campus no se quedarán solos. Manifestantes que estaban cerca dijeron que no podían escucharlo, a lo que Johnson contestó: “Disfruten de su libertad de expresión”.

UNIVERSIDAD DE TEXAS EN AUSTIN

Decenas de agentes de policía y policías estatales, incluidos algunos a caballo y equipados con toletes, arrestaron por la fuerza a más de una veintena de estudiantes que protestaban y a un fotoperiodista local en la Universidad de Texas, campus Austin, después de que funcionarios de la universidad y el gobernador convocaron a las autoridades.

Los manifestantes dijeron que habían planeado un paro y una marcha hasta el recinto principal del campus, donde los alumnos ocuparían el espacio y organizarían actividades a lo largo de la tarde. Pero la universidad dijo en un comunicado que “no toleraría interrupciones” como las ocurridas en otros campus.

Para el miércoles por la noche, 34 personas habían sido arrestadas con relación a la protesta, según una publicación del Departamento de Seguridad Pública de Texas en la red social X. Sheridan Nolen, portavoz de la agencia, dijo que los agentes habían respondido a la solicitud de autoridades universitarias y del gobernador Greg Abbott.

Abbott dijo en X que los manifestantes deberían estar en la cárcel, y que cualquier estudiante que participe en lo que calificó como protestas antisemitas y llenas de odio en cualquier universidad pública del estado debería ser expulsado.

Un fotógrafo que cubría la manifestación para Fox 7 Austin, una filial local de Fox, fue uno de los arrestados después de verse inmerso en un forcejeo entre policías y estudiantes. El canal confirmó la detención en su despacho sobre las protestas. Otro periodista cayó al suelo durante el caos y se le vio sangrando antes de que la policía lo llevó con personal médico de emergencia, que le colocó un vendaje en la cabeza.

Jay Hartzell, rector de la universidad, dijo en un comunicado que las manifestaciones pacíficas que acaten las reglas de la universidad son aceptables, pero no está permitido infringir las normas ni perturbar la capacidad de otros para aprender.

“Nuestras reglas son importantes, y se aplicará”, advirtió en el comunicado. “Nuestra universidad no será ocupada”.

Mass arrests of students at the University of Austin, Texas, USA The country which gives speeches on human rights to other countries but its own students are being arrested and put in jail by the American police on the charges of supporting Palestine. pic.twitter.com/26S5BZkGdS — JAGDISH (جگدیش ) (@Jagdishkush108) April 25, 2024

UNIVERSIDAD DEL SUR DE CALIFORNIA

La policía de Los Ángeles comenzó a arrestar a manifestantes el miércoles por la noche en la Universidad del Sur de California en un intento por despejar el centro del campus principal. La institución publicó en X que había cerrado las instalaciones y que la policía arrestará a quienes no se retiren del lugar.

Horas antes la policía retiró varias tiendas de campaña, y posteriormente se involucró en un forcejeo con los manifestantes antes de retirarse. En cierto momento, la policía de la universidad detuvo a un hombre y lo metió a un vehículo. Una multitud rodeó el coche y coreó: “¡Suéltenlo!”, y posteriormente los agentes lo dejaron ir. El hombre hizo señas a los manifestantes para indicarles que volvieran al parque.

🇺🇲 #USA 📍#California 📹 A student who participated in pro-Palestinian protests in California has been detained by police with reverse clamp. Detained student performed his prayer with the clamp on his wrists. pic.twitter.com/ikjHFMfjuY — Journalite (@journaIite) April 26, 2024

UNIVERSIDAD ESTATAL DE OHIO

Dos estudiantes propalestinos que participaban en una protesta en el campus fueron detenidos el martes y acusados de invasión de propiedad privada, después de recibir “repetidas advertencias de mantenerse en silencio”, declaró el portavoz de la universidad Ben Johnson.

Unos 50 manifestantes se habían reunido en un anfiteatro del campus para compartir historias sobre sus vínculos con el pueblo palestino antes de marchar. Después de detenerse en un edificio de la facultad de medicina de la universidad, dos individuos se tornaron “conflictivos”, explicó Johnson. Según la política de la universidad, los estudiantes detenidos serán remitidos a la oficina de conducta estudiantil.

“Let them pray” is terrifying in America in the year 2024.😳 USA is the land of freedom, right? What is next? CPD attempting To arrest Ohio State University students while praying.#OhioState #StudentLife #FreePalestine #freedomforall #USA Video Credit: @fay3ab0 Tiktok pic.twitter.com/bOxWEHeInG — Mister J. – مسٹر جے (@Angryman_J) April 27, 2024

UNIVERSIDAD DE HARVARD

En un intento por evitar protestas, la Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts, cerró la mayoría de las puertas al famoso Harvard Yard antes de las clases del lunes y limitó el acceso exclusivamente a las personas con identificación escolar. La universidad también colocó carteles en los que advirtió no instalar tiendas de campaña o mesas dentro del campus sin autorización. Esto no impidió que los manifestantes instalaran un campamento con 14 carpas el miércoles, después de una marcha contra la suspensión del Comité Universitario de Solidaridad con Palestina de Harvard por parte de la universidad.

Harvard students railled in solidarity with the students who were arrested at Columbia University, demanding an end to the ongoing genocide in Gaza. pic.twitter.com/pWqfYvKOQp — Orphans in Need USA (@OIN__USA) April 20, 2024

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DE CALIFORNIA, CAMPUS DE HUMBOLDT

Estudiantes de la universidad utilizaron muebles, tiendas de campaña, cadenas y bridas para bloquear los accesos a un edificio académico y administrativo el lunes. Los manifestantes corearon: “¡No les tenemos miedo!” antes de que agentes antimotines se abalanzaran sobre ellos en la entrada del edificio, según muestra un video. Directivos de la universidad cerraron el campus este fin de semana, e indicaron que las clases continuarán a distancia. El martes informaron en un comunicado que los estudiantes habían ocupado un segundo edificio y que tres de ellos fueron detenidos. El miércoles las autoridades dijeron que algunas personas no identificadas que no son alumnos también se encontraban dentro de uno de los edificios ocupados. Humboldt se encuentra a unos 480 kilómetros (300 millas) al norte de San Francisco.

Video shows Humboldt students,law enforcement clash during pro-Palestinian protest(Usa) 2404024 / Video toont Humboldt-studenten en botsingen tussen wetshandhavers tijdens pro-Palestijns protest (VS) pic.twitter.com/bjljwyTrsh — john l (@Maeestro) April 25, 2024

EMERSON COLLEGE

Unos 80 estudiantes y simpatizantes del Emerson College ocuparon el martes un concurrido patio del campus ubicado en el centro de Boston. Funcionarios de la universidad advirtieron el miércoles a los estudiantes que algunos de los manifestantes infringían las normas de la ciudad, incluido un bloqueo al derecho de paso e hidrantes, e infracciones a las leyes sobre el ruido. La escuela dijo que el callejón donde algunos manifestantes han instalado carpas es propiedad de la ciudad, y la policía de Boston ha advertido de acciones inminentes. La universidad dijo en un comunicado que la policía del campus puso a disposición servicios de escolta para estudiantes después de que directivos recibieron reportes creíbles de algunos manifestantes que participan en “el acoso selectivo e intimidación de partidarios judíos de Israel”.

Students at Emerson College listen to a speaker as they occupy a 'tent city' in an alley adjacent to the college campus as they protest Emerson's ties to Israel, in Boston, Massachusetts, USA, 22 April 2024.

📸 EPA / CJ Gunther pic.twitter.com/MsBDfdtxcj — EPA Images (@EPA_Images) April 23, 2024

UNIVERSIDAD DE NUEVA YORK

En la Universidad de Nueva York, un campamento montado por estudiantes se llenó de cientos de manifestantes hace unos días. El miércoles, la policía informó que 133 manifestantes fueron detenidos.

Indicó que todos fueron puestos en libertad con órdenes de comparecer ante la corte por alteración del orden público.

UNIVERSIDAD DE MICHIGAN

Un campamento ubicado en el centro del campus de la Universidad de Michigan en Ann Arbor creció el martes hasta alcanzar unas 40 carpas. Casi todos los estudiantes portaban máscaras, que se les entregaban al entrar. Los manifestantes estudiantiles se negaron a identificarse ante los periodistas, asegurando que temían represalias por parte de la universidad. Un alumno permaneció de pie cerca del campamento y entregaba pequeñas banderas de Israel, diciendo que no quería que los estudiantes judíos que caminaban a través del campus sólo vieran a los manifestantes.

@UCLA needs to shut this down. Call in the police to clear the encampment. Have every participating student, faculty member, and paid agitator arrested. Expel the students, fire the faculty, and deport any foreigners here on student visas. #America #USA #IStandWithIsrael https://t.co/zF9wr26OPn — Deplorable Redneck (@MichiganPK) April 28, 2024

UNIVERSIDAD DE MINNESOTA

La representante federal Ilhan Omar asistió el martes a una protesta en la Universidad de Minnesota, horas después de que nueve manifestantes fueron detenidos cuando la policía desmanteló un campamento frente a la biblioteca. Cientos de personas se habían manifestado para exigir su liberación. La hija de Omar estaba entre los manifestantes que fueron detenidos en Columbia la semana pasada.

UNIVERSIDAD DE YALE

La policía detuvo el lunes a 48 manifestantes, entre ellos cuatro que no eran estudiantes, después de que el lunes se negaron a abandonar un campamento instalado en una explanada del centro del campus de la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut.

UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA, CAMPUS DE BERKELEY

Los manifestantes de la Universidad de California en Berkeley habían instalado unas 30 carpas hasta el martes.