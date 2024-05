La marea Xóchitl

Resulta controversial la decisión de las organizaciones que integran la llamada “marea rosa” de hacer explícito su apoyo a la candidatura de Xóchitl Gálvez Ruiz a la Presidencia de la República y de Santiago Taboada Cortina a la jefatura de Gobierno de Ciudad de México, así como el anuncio de estos dos aspirantes sobre su asistencia a la movilización convocada para el próximo domingo 19 de mayo en el zócalo capitalino.

En primera instancia, pareciera estratégicamente cuestionable la postura de los dirigentes de esa expresión ciudadana, y de los propios candidatos del frente opositor, el asumir abiertamente su alianza ante las elecciones del 2 de junio próximo. Pensé que no era necesario hacer explícito algo que es obvio, pero que convenía mantener públicamente con la “sana distancia” que habían mantenido hasta ahora.

Dado sin embargo el clima que envuelve ya la etapa final de la contienda, rectifique mi posición inicial. Luego de conocer más a fondo las razones de los organizadores del evento, me parece que no es momento ya de “guardar las formas”, cuando es obvio que organizaciones ciudadanas y candidatos opositores coinciden plenamente en su oposición al régimen de Andrés Manuel y de su delfina y eventual heredera.

Estamos en efecto ante una emergencia nacional de tal magnitud que no hay otro camino –ni tiempo– que sumar voluntades y llamar al voto a favor de las candidaturas opositoras, cuyas posibilidades de triunfo están cada vez más cercanas. Sin embargo, no hay que soslayar que la oposición enfrenta una elección de Estado, en la que todos los recursos del poder –todos– están al servicio de las candidaturas del oficialismo.

Ayuda para entender el sentido de la determinación de los líderes y promotores de la “marea rosa” el razonamiento de Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente del Frente Cívico Nacional, una de las principales organizaciones convocantes. Considera el ex perredista que la democracia y las libertades están en peligro, por lo que las agrupaciones ciudadanas no podían permanecer neutrales.

“Hemos decidido en las organizaciones de la sociedad civil que nosotros no somos neutros porque es tan delicado lo que está viviendo el país, el peligro que corre nuestra democracia y nuestras libertades, que los ciudadanos que nos hemos movilizado no podemos quedarnos neutrales, no nos podemos quedar en medio del asunto”, explicó.

Consideró asimismo que sería una irresponsabilidad ser neutrales en la circunstancia actual del país. “Hemos decidido invitar a Xóchitl y a Santiago a que acudan a nuestra movilización del 19 de mayo, que tomen la palabra y se comprometan con la sociedad civil a tener un Gobierno plural, incluyente, transparente, democrático, paritario, para que haya un nuevo estilo de gobernar. No queremos regresar al pasado, queremos hacer un Gobierno hacia el futuro con libertades, democracia y ciudadanía”.

La reacción iracunda de los dirigentes formales de Morena ante este anuncio confirma que la decisión tomada es acertada. Como si alguien lo ignorara, Mario Delgado aseguró que ha quedado demostrada la hipocresía de organizaciones que se decían independientes y apartidistas. Dijo que es positivo que se ‘quiten la máscara’, por lo que calificó como “una marcha del PRIAN”.

Delgado consideró que quienes salieron a marchar en las movilizaciones anteriores convocados por un movimiento apartidista “fueron engañados” y ahora “queda demostrado que tenían el objetivo de fortalecer a los partidos de la oposición”.

Y de pilón pidió que el costo de la concentración se considere como “gasto de campaña” de la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México.

Olvida el dirigente oficialista que la candidatura de Xóchitl Gálvez surgió justo de una alianza púbica entre los tres partidos políticos (PAN, PRI y PRD) que la postulan y un centenar de organizaciones ciudadanas, como fruto precisamente del sentido central y de las demandas de las movilizaciones multitudinarias registradas en más de cien ciudades del país y varias del extranjero.

Ella encarnó el liderazgo que los ciudadanos buscaban. Está en la cresta de la marea. En la pleamar, dicen los marinos.

Del éxito de la movilización del 19 de mayo dependerá en gran medida el ánimo con el que Xóchitl enfrentará a su oponente, la candidata del oficialismo, en el tercer debate presidencial, que tendrá lugar esa misma noche. Esa es otra razón para valorar positivamente la decisión de sumar todas las voluntades opositoras.

Un objetivo clave que deben haber valorar tanto las organizaciones promotoras de la movilización como los propios candidatos es motivar la participación ciudadana en la jornada comicial. Que nadie se chupe el dedo, como diría el señor Presidente. Será, sí, “la marea Xóchitl”. Válgame.

DE LA LIBRE-TA

CUMPLIDOR. Según la versión de Anabel Hernández en su libro La historia secreta (Ed. Grijalbo, 2024), durante la reunión de AMLO con Sergio Villarreal ‘El Grande’ y otros representantes del Cartel de Sinaloa en un motel de Gómez Palacio, Durango, el entonces candidato presidencial del PRD ofreció a cambio del dinero ilegal que le entregaron (medio millón de dólares) dejarlos influir en la designación del titular de la PGR y altos funcionarios, favorecer sus negocios criminales y obstaculizar las operaciones de la DEA en México. El miércoles pasado, la directora de la agencia Anne Milgram denunció que el gobierno de México ha obstaculizado el ingreso de sus agentes a nuestro país. Dijo que el gobierno mexicano llevaba 8 meses sin aprobar una solicitud de visa para un agente de la DEA. Mera coincidencia, digo.

