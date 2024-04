EU se moverá en tren de pasajeros. Como México, proyecta miles de millas sobre rieles

El lunes 22 de abril, inició la construcción de la primer línea de trenes de alta velocidad en Estados Unidos que conectará Las Vegas, Nevada, con Rancho Cucamonga, en California, a través de 51 kilómetros de vías férreas.

Ciudad de México, 27 de abril (SinEmbargo).- Como México, el Gobierno de Estados Unidos ha decidido reactivar el sistema ferroviario y el primer proyecto será una vía que conecte a Las Vegas con California mediante un tren de alta velocidad, similar al que existe en Japón. Una obra con la que busca reducir a dos horas el tiempo de traslado que actualmente hay entre esos dos puntos.

El lunes 22 de abril, inició la construcción de la primer línea de trenes de alta velocidad en Estados Unidos. Con una ceremonia a la que asistieron diversos políticos y en la que incluso hubo confeti, se inauguró la obra que conectará Las Vegas, Nevada, con Rancho Cucamonga, en California, a través de 51 kilómetros de vías férreas.

“En nombre de la administración Biden, fue un gran honor para mí ayudar a iniciar la construcción de lo que se espera sea la primera línea ferroviaria de alta velocidad en funcionamiento en la historia de Estados Unidos”, dijo el el Secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg en un mensaje en su cuenta de X.

On behalf of the Biden administration, it was my great honor to help break ground on what's expected to be the first operating high-speed rail line in American history! pic.twitter.com/VJjz849t03 — Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) April 23, 2024

De acuerdo con información proporcionada por Brightline Holdings, la empresa encargada de desarrollar el proyecto, la línea de trenes deberá quedar terminada en 2028, cuando se llevarán a cabo los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Además, se detalló que el Gobierno estadounidense será el encargado de cubrir la mitad de la inversión de la obra.

Con esa línea ferroviaria, el Gobierno de Estados Unidos pretende acortar la distancia entre los puntos mencionados, que actualmente se realiza en cuatro horas, a través del desierto de Mojave. Esto, debido a que, según datos de Brightline Holdings, aproximadamente 40 millones de los viajes, de los 50 millones que se realizan entre Las Vegas y el sur de California, se hacen por la carretera I-15, la cual se congestiona en varios puntos.

La empresa encargada del proyecto también pronosticó que con esta nueva línea de trenes se podrán movilizar alrededor de 11 millones de personas, lo que se traduce en unos 30 mil pasajeros al día, con lo que también, al reducir el número de viajes por carretera, buscan disminuir unas 400 mil toneladas de emisiones contaminantes.

Construction has officially begun on the nation’s first high-speed rail project – and it’s all because of President Biden’s investments. pic.twitter.com/orPPXbm7wy — The White House (@WhiteHouse) April 23, 2024

En entrevista con Los Angeles Times, Wes Edens, presidente de la empresa Brightline, adelantó que el costo de un viaje redondo será de aproximadamente 400 dólares por boleto del nuevo tren, que, detalló, alcanzará una velocidad de 300 kilómetros por hora, con lo que estaría a la altura de los Tokaido Shinkansen, los trenes bala de Japón.

Respecto al costo de construcción del megaproyecto, los funcionarios estadounidenses detallaron el pasado lunes que se trata de una inversión que asciende a los 12 mil millones de dólares. Además, la obra permitirá generar miles de empleos sindicalizados, nuevas conexiones para mejores condiciones económicas, menos embotellamientos en las autopistas y una menor contaminación ambiental.

En un comunicado, el Secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, dijo que las personas han estado soñando con un tren de alta velocidad en el país. El documento coincidió con la ceremonia que se realizó en donde se edificará la terminal al sur de la ciudad de Las Vegas, y que será el lugar en donde inician los primeros trabajos de construcción.

“Gracias al liderazgo y la visión del presidente Biden sobre un ferrocarril de pasajeros de clase mundial, ahora hemos iniciado la construcción de una verdadera línea ferroviaria de alta velocidad en suelo estadounidense”, expresó el funcionario estadounidense en una publicación en su cuenta de X.

Thanks to President Biden's leadership and vision for world-class passenger rail, we have now broken ground on a true high-speed rail line on American soil. pic.twitter.com/irbnyAZ1nz — Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) April 23, 2024

Para este proyecto, Brightline recibió seis mil 500 millones de dólares de respaldo de la administración del Presidente Joe Biden, que incluye una subvención de tres mil millones de dólares de fondos federales de infraestructura y la aprobación para otros dos mil 500 millones de dólares en bonos exentos de impuestos.

Por su parte, Brightline, que ya opera un tren de alta velocidad entre Miami y Orlando, en Florida, pretende instalar 218 millas de vías férreas entre Las Vegas y Rancho Cucamonga, en el Condado de San Bernardino, en la mediana de la Interestatal 15, con una parada en el área de Victorville, también en el Condado de San Bernardino.

Lo anterior, debido a que la ruta entre Las Vegas y Los Ángeles es, en gran medida, un espacio abierto, sin una mejor alternativa a la Interestatal 15. Además, el tren contará con una terminal en Rancho Cucamonga que estará conectado con un tren interurbano con el centro de la ciudad de Los Ángeles.

En los trenes eléctricos, que saldrán cada 45 minutos, los viajeros también contarán con servicio de Wi-Fi, sanitarios, venta de alimentos y bebidas, así como con la opción de registrar su equipaje y un salón para pasajeros de primera clase.

Brightline West is officially full steam ahead! pic.twitter.com/YIJQGG5Rvs — Senator Cortez Masto (@SenCortezMasto) April 22, 2024

El nuevo tren que unirá a las Vegas con California forma parte de un paquete de megaproyectos del Presidente Biden, quien el año pasado anunció una inversión de 8 mil 200 millones de dólares que estarían destinados a 10 líneas de trenes de pasajeros, con el propósito de revivir al sector ferroviario estadounidense.

“Este día es un hito importante en la construcción del futuro del ferrocarril estadounidense y los empleos que conlleva. Hoy celebramos la inauguración del proyecto ferroviario de alta velocidad Brightline West, que conecta Las Vegas con el sur de California”,expresó este 22 de abril el Secretario Buttigieg a través de un mensaje en su cuenta de X.

En tanto, el Gobierno de Estados Unidos ha resaltado que el proyecto ferroviario también beneficiaría a miles de personas, ya que durante la construcción del mismo brindará alrededor de 35 mil empleos temporales y cuando el tren entre en operaciones se crearán mil empleos permanentes.

#California | Dio inicio la construcción de una línea ferroviaria de pasajeros para un tren bala, valorada en 12 mil millones de dólares, el tren tendrá una ruta de Las Vegas a Los Ángeles. #KSDYNoticiashttps://t.co/xhk1ZN51ns pic.twitter.com/Y3N3u99kc1 — KSDY 50 (@KSDY50) April 22, 2024

El boom de los trenes de pasajeros está siendo más visible en países de América, en México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en febrero una serie de reformas entre las que contempla una con la que busca regresar el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros al Estado mexicano.

El pasado lunes 5 de febrero, el Presidente López Obrador presentó ante el Congreso una iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la que busca “recuperar la relevancia del servicio de transporte ferroviario de pasajeros, con el objeto de generar bienestar social en el país”, señala la propuesta.

Lo anterior, se detalla en la propuesta que hizo el Jefe del Ejecutivo federal, “a través de la creación de fuentes de empleo y la mejora de la movilidad de las personas, contribuyendo a descongestionar carreteras y vías internas, así como brindar servicios de transporte férreo al alcance de la ciudadanía y resguardando los intereses de la Nación”.

Lo cierto es que desde tiempo atrás el Presidente ha manifestado su deseo de reactivar como medio de transporte los trenes, los cuales actualmente se centran en el traslado de carga. Por ello, incluso, en noviembre de 2023, se emitió un decreto, en el cual quedó establecido la concesión de siete líneas férreas.

“El 20 de noviembre de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ‘Decreto por el que se declara área prioritaria para el desarrollo nacional, la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en el Sistema Ferroviario Mexicano’, a través del cual se establecen las primeras siete líneas que se concesionarán en el país”.

Destacó que el propósito de ese decreto fue el de “tener un medio de transporte seguro, eficaz, sustentable, sostenible y competitivo que beneficie a la población, además de ser accesible y que conecte a las personas, incluyendo a aquellas que se encuentran en zonas de difícil acceso. Por otra parte, favorece al desarrollo económico en el país”, se señaló

Asimismo, indicó que aunque habría una “preferencia de la prestación del servicio de transporte ferroviario de pasajeros”, se iba a respetar “el servicio público de transporte de carga, en términos de lo dispuesto en la concesión respectiva”, lo que representaba “un avance en la restauración de un servicio que se encontraba en total abandono”.

En su iniciativa, el jefe del Ejecutivo federal explicó con este antecedente, la iniciativa que presentó el pasado 5 de febrero tiene el objetivo de que el Estado mexicano “retome el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros, ello considerando que las propias concesiones otorgadas a particulares han sido respecto del servicio de transporte de carga, no así de pasajeros”.

Para ello, el Ejecutivo federal contará con la facultad de otorgar las asignaciones necesarias tanto a empresas públicas o, de ser el caso, otorgar concesiones a particulares para que puedan brindar el servicio de transporte de pasajeros. Además, agrega, que las empresas privadas que actualmente tengan concesiones para prestar el servicio de transporte ferroviario de carga también podrán participar para que brinden el servicio de pasajeros.

El Gobierno mexicano busca impulsar la implementación de ferrocarriles de pasajeros que permitan mejorar la calidad de vida e impulsar el bienestar y la movilidad de las personas, y considera que los ferrocarriles de pasajeros representan un transporte económico, seguro y menos contaminante, además de que son la mejor alternativa para incrementar la movilidad de la población en las principales ciudades.

El Gobierno mexicano dio a conocer las primeras siete rutas que se concesionarán para ofrecer el servicio a pasajeros, las cuales son: Tren México-Veracruz-Coatzacoalcos; Tren Interurbano AIFA-Pachuca; Tren México-Querétaro-León-Aguascalientes; Tren Manzanillo-Colima-Guadalajara-Irapuato; México-San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo; México-Querétaro-Guadalajara-Tepic-Mazatlán-Nogales; Aguascalientes-Chihuahua-Ciudad Juárez.

– Con información de La Opinión

Nora Nancy Gaspar Resendiz https://www.sinembargo.mx/author/noranancy Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.