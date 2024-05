CRÓNICA ¬ La acampada en la UNAM demanda empatía y apoyar a una Palestina libre

Ciudad de México, 8 de mayo (SinEmbargo).– Con la exigencia de frenar “el genocidio en Palestina”, decenas de estudiantes y trabajadores mantienen desde el 2 de mayo un campamento frente a la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Profesoras y profesores de distintas instituciones y otras personas que no se dedican a la academia se han solidarizado con la protesta, que replica los campamentos estudiantiles instalados durante las últimas semanas en países como Estados Unidos, India, Japón, Reino Unido, Australia, Francia, Canadá, Costa Rica y Brasil.

En la acampada, como le llaman las y los manifestantes instalados en la UNAM, las lonas que en los últimos meses ensucian la Ciudad de México con propaganda de políticos son usadas para escribir consignas.

Las y los manifestantes llaman tanto a la universidad como al Gobierno mexicano a romper relaciones con Israel. Desde distintos puntos del mundo han condenado los ataques de Israel, estos son señalados como actos de genocidio porque están motivados por un discurso antipalestino, pues describen a todo el pueblo como un enemigo que debe ser erradicado o eliminado.

Los últimos días se han caracterizado por bombardeos israelíes en contra de la ciudad de Rafah. Israel continúa con la ofensiva militar en contra de la localidad que tiene refugiadas a más de 1.4 millones de personas.

De acuerdo con datos del Ministerio de Sanidad de Gaza, la invasión militar de Israel a la Franja de Gaza reportada desde octubre de 2023 ha causado la muerte de más de 34 mil palestinos, entre ellos más de 14 mil niñas y niños.

La violencia contra las infancias motiva a Karla, integrante del Colectivo Nuestra América, a sumarse al campamento acompañada de su hija menor de edad, a quien amamanta mientras responde.

“¿Qué nos trae a manifestarnos? La violencia brutal que se vive en Palestina, ellos están viviendo una ofensiva militar por parte del Ejército de Israel que está tratando de ocupar su territorio y de exterminar a toda la población palestina. La última ofensiva empezó el 7 de octubre del año pasado, pero esta es una campaña de exterminio que lleva más de 70 años y miles de muertos. Me indigna y me conmueve la situación que viven todos esos niños y esas madres que pierden a sus hijos. Me parece injusto”.