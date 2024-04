CdMx: Activistas marchan a favor de Palestina en medio de escalada en Medio Oriente

Ciudad de México, 13 de abril (SinEmbargo).- Al grito de “no es guerra, es un genocidio“, decenas de manifestantes marcharon en la Ciudad de México para mostrar solidaridad con el pueblo palestino, diesmado por los ataques israelíes a la Franja de Gaza en los últimos meses. Las protestas suceden al tiempo que las naciones en el mundo reaccionan ante el ataque de Irán a Israel este sábado, y la tensión entre los países de Medio Oriente aumenta.

La manifestación nombrada “Una Luz por Palestina” comenzó hacia las 18:30 horas en el Ángel de la Independencia. Algunas de las personas que acudieron ondeaban banderas palestinas en medio de consignas como: “Las niñas de Gaza no son una amenaza” y “Estado sionista tú eres terrorista”.

En el contingente se encendieron antorchas y quienes lo conformaron exigieron al Gobierno mexicano romper relaciones diplomáticas con Israel. La protesta estuvo encabezada por un grupo de mujeres que portan una botarga con la leyenda “Alto al fuego ya”.

Las voces que condenan el conflicto han aumentado conforme este profundiza. El 11 de enero, Sudáfrica acusó ante el máximo tribunal de Naciones Unidas que Israel está cometiendo genocidio en Gaza, y pidió a la Corte que ordenara urgentemente que Israel detenga su operación militar.

¡Mujeres vs la guerra, mujeres vs el capital, mujeres vs el sionismo y el terrorismo neoliberal!#VivaPalestina#EsGenocidii pic.twitter.com/FqQb1Otajw

— Antimonumenta Vivas Nos Queremos (@antimonumenta) April 14, 2024