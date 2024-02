“El Niño” seca el Canal de Panamá. El comercio global sufre. La salida está en México

Ciudad de México, 21 de febrero (SinEmbargo).- Ante la crisis hídrica por la que atraviesa el Canal de Panamá, una vía de navegación indispensable para el comercio mundial, y que ha provocado que se reduzca el número de buques que transitan al día por ahí, uno de los proyectos insignia de la actual Administración federal, el Tren del Istmo, que va de Coatzacoalcos en Veracruz a Salina Cruz, Oaxaca, se perfila como una opción para el tránsito de mercancías.

Desde septiembre de 2023, el Canal de Panamá anunció que restringiría el tránsito de barcos ante la escasez de lluvias que ha mermado los niveles de agua dulce de los lagos Gatún y Alajuela, los cuales son indispensables para la operación de esta ruta, que mueve aproximadamente el 6 por ciento del comercio mundial y para el consumo de cerca de la mitad de la población.

Pero esta año tomaron nuevas medidas, debido a que el nivel del agua de los dos lagos artificiales que lo alimentan, particularmente del Lago Gatún, continúan bajando, por lo que la Autoridad del Canal de Panamá redujo el tránsito a sólo 20 buques diarios por esta ruta, que une al Océano Atlántico con el Océano Pacífico y por la cual cruzan más de 12 mil barcos al año, que van a más de 160 países por a más de 140 rutas.

Esta problemática ha generado que uno de los proyectos insignia del Gobierno de México, que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se considere como una opción viable para reemplazar las funciones que por el Canal de Panamá se llevan a cabo, se trata del Tren del Istmo de Tehuantepec, que desde diciembre de 2023, entró en funcionamiento.

Fue el 22 de diciembre cuando, el mandatario federal inauguró el Tren del Istmo, el cual está enclavado en el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec , con el que después de muchos años se logró unir el océano pacífico con el Océano Atlántico, y que en un inicio se concibió principalmente para reactivar el transporte de pasajeros, lo que el tabasqueño consideró como “un hecho histórico”.

Desde el 2021, el mandatario federal promovió la construcción del Tren del Istmo de Tehuantepec con miras a que se convierta en una alternativa al Canal de Panamá. “Aquí lo que queremos es que se convierta en un Canal de Panamá por tierra para unir al Pacífico con el Atlántico”, destacó el Presidente López Obrador durante su habitual conferencia matutina del 16 de julio de 2021.

Asimismo, al anunciar la rehabilitación de las vías y los puertos por los que pasaría el ferrocarril, dio a conocer que se llevaría a cabo la construcción de parques industriales en los que se podrán establecer diversas empresas que contarán con estímulos fiscales y con ello impulsar el desarrollo de las entidades y comunidades del sur del país.

“Estamos rehabilitando este puerto, estamos rehabilitando Coatzacoalcos, se está modernizando esta vía. Aquí van a haber, ya se tienen adquiridos terrenos, 10 parques industriales aquí. Las empresas que se quieran ubicar en estos parques industriales van a tener subsidios fiscales, porque queremos que esto se convierta en una cortina de desarrollo”, explicó el tabasqueño en ese momento.

Previo a la inauguración del Ferrocarril Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, el 22 de diciembre de 2023, Salomón Jara Cruz, Gobernador de Oaxaca, sostuvo que ese proyecto busca “revertir la miseria, el abandono y el saqueo” que los pueblos ha padecido por años, por lo que “tocará la vida de las comunidades y transformará la realidad de las personas”.

Asimismo, el mandatario estatal reconoció el impulso que el Gobierno federal le ha otorgado al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, del que forma parte el Tren del Istmo, ya que, dijo, en Oaxaca ha logrado reducir la pobreza, debido a los niveles de inversión que han inyectado, tanto la Administración federal como la inversión extranjera directa, lo que calificó de “histórico”.

“Este año ha sido el de mayor crecimiento para el país y también el de mayor dinamismo del sur sureste. Las décadas de saqueo y fracaso neoporfirista han quedado en el pasado”, aseguró Jara Cruz durante la habitual conferencia matutina del Presidente López Obrador, que se llevó a cabo en Salina Cruz, Oaxaca.

Por su parte, Raymundo Morales Ángeles, director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, explicó que el proyecto del tren contempla la rehabilitación de mil 197 kilómetros de vías férreas en tres líneas, así como la modernización de los puertos de Salina Cruz, Coatzacoalcos, Dos Bocas y Puerto Chiapas, y el impulso de 12 polos de Desarrollo, de los que cuatro están en Veracruz, seis en Oaxaca y dos en Chiapas.

Ya durante la inauguración, el tabasqueño reiteró su interés para que el Ferrocarril Interoceánico se convierta en una alternativa al Canal de Panamá, que actualmente está saturado, incluso anunció que muchas empresas asiáticas ya mostraban interés por el proyecto que su administración impulsa.

Sin embargo, subrayó que no busca competir con esa vía de navegación. “Panamá ya está saturado y no queremos competir con nuestros hermanos panameños, que los respetamos mucho, los queremos mucho (…) no se trata de competir con un pueblo hermano”, destacó el Jefe del Ejecutivo federal en ese momento.