FOTOS: Justin y Hailey Bieber anuncian en Instagram que esperan a su primer bebé

Ciudad de México, 9 de mayo (AS).- Después de varios rumores de un supuesto embarazo, formar una familia finalmente se ha hecho realidad para los Bieber, ya que Hailey está embarazada y esperando a su primer bebé con Justin.

Ambos compartieron la noticia este jueves mediante sus cuentas de Instagram con un video y varias imágenes. El cantante canadiense compartió la noticia y mencionó a Hailey en su publicación, mientras que Hailey hizo lo mismo por su parte.

Tras el anuncio, la sección de comentarios de ambos post se comenzó a llenar de buenos deseos de sus amigos y de sus seguidores. “Ahhhh aquí vienen las lágrimas otra vez”, escribió Kendall Jenner, una de las amigas cercanas de Hailey. “¡¡¡Los amo muchísimo!!!!”, agregó Kim Kardashian. Aquí te dejamos el video y las imágenes del anuncio.

View this post on Instagram

Desde que la modelo se casó con el ganador del Grammy en septiembre de 2018, ha tenido que responder a los rumores de embarazo en múltiples ocasiones. En abril de 2022, después de caminar por la alfombra roja de los Grammy, se refirió directamente a las especulaciones tras usar un vestido suelto.

“No estoy embarazada, déjenme en paz”, escribió en ese momento en Instagram.

ASÍ HA SIDO LA RELACIÓN DE JUSTIN BIEBER Y HAILEY BIENER

La relación del cantante y la modelo se remonta a una presentación en una de las apariciones de la estrella del pop en el programa Today en 2009, donde ambos se conocieron.

Ambos generaron rumores de romance, que negaron repetidamente, en 2014. De acuerdo con People, ambos salieron un par de años, pero tuvieron una separación “muy dramática” en 2016.

Justin Bieber announces he’s having his first child with Hailey Bieber. pic.twitter.com/1K4EUMvE9E

— Justins Tour Updates (@JustinsTourNews) May 9, 2024