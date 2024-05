PostDebate ¬ Xóchitl, sin proyecto, sale al último debate cargada de aguas negras

La periodista Daniela Barragán y los periodistas Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado y Héctor Alejandro Quintanar hablaron en el Post Debate de SinEmbargo, cómo Xóchitl Gálvez centró su último cara a cara en lanzar ataques contra Claudia Sheinbaum, quien a su vez administró nuevamente su ventaja sin responder a los señalamientos.

Ciudad de México, 19 de mayo (SinEmbargo).– La candidata del PRIAN, Xóchitl Gálvez Ruiz, optó de nueva cuenta por la descalificación, los ataques e incluso las noticias falsas contra Claudia Sheinbaum Pardo durante el tercer y último debate presidencial, una táctica que demostró la falta de un Proyecto de Nación de la oposición, plantearon en el Post Debate la periodista Daniela Barragán y los periodistas Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado y Héctor Alejandro Quintanar.

“Lo que yo presencié el día de hoy ya es una Xóchitl en la derrota anticipada y concentrada en lanzar cuántos baldes de cochinada pueda a Claudia Sheinbaum. No pudo colocar una sola idea de Proyecto de Nación, no hay, por lo menos yo no conozco, un plan de Xóchitl para rescatar algo”, expresó Páez Varela.

Alejandro Páez cuestionó cómo desde la oposición desestimaron la importancia de presentar el plan de país que querían construir con Xóchil Gálvez, lo cual se vio reflejado esta noche.

“Se les dijo, durante meses, meses y años, que no había un Proyecto de Nación y lo desestimaron, específicamente Jorge Castañeda y todo ese clan escribieron que no era necesario un Proyecto de Nación, sino vender más de eso de las gelatinas, dijo Jorge Castañeda. Bueno, el resultado es esa Xóchitl Gálvez que están viendo, sin Proyecto de Nación, lanzando baldes de agua sucia, de agua puerca, porque es lo único que le pusieron en la mano”.

🔴#EnVivo ¬ EL POST DEBATE@DanyBarraganG nos comparte su análisis en el que destaca un @AlvarezMaynez más concentrado, una @XochitlGalvez cansada y @Claudiashein con la misma estrategia respondiendo y haciendo énfasis en sus propuestas.https://t.co/bsLtVEXk5O pic.twitter.com/Vw5spHivsi — SinEmbargo (@SinEmbargoMX) May 20, 2024

En ese sentido, Daniela Barragán cuestionó el que Xóchitl Gálvez haya recurrido a “echar lodo a cualquier costo” como sucedió cuando atacó a Claudia Sheinbaum por no profesar la religión católica. Además señaló el que haya usado noticias falsas en su discurso, como la fake news que ha circulado desde hace semanas sobre la intención de Sheinbaum de cerrar la Basílica de Guadalupe.

“Se apropio de una fake news, muy bien elaborada, de lo que está saliendo de Claudia Sheinbaum de que quiere destruir iglesias, de que quiere cerrar la Basílica de Guadalupe, eso impacta en una gran parte de la población que tiene a la religión como algo muy preciado, entonces Xóchitl termina por adoptar esa guerra sucia”, criticó. “Es como una sopa de contradicción, una sopa de enojo, un lodo lleno de odio en el que se mete Xóchitl Gálvez, pero a pesar de que los lanza, ninguno resulta ser efectivo”.

Para Héctor Alejandro Quintanar lo que se vio durante el tercer debate presidencial “fue una síntesis de lo que suele ocurrir en una campaña donde no hay grandes cambios en las simpatías y cuando una de las aspirantes arranca con una gran ventaja, pareciera que ya cada candidato, candidata, está enfocada en tratar de ganar lo que sabe que puede ganar con una campaña que no movió demasiado”.

🔴#EnVivo ¬ EL POST DEBATE "Xóchitl Gálvez volvió a mostrarse con el mismo rostro que los otros debates, una candidata del PRIAN con desesperación, nunca disfrutó su candidatura porque se dio muy prontamente del fracaso" @alvaro_delgado https://t.co/bsLtVEXk5O pic.twitter.com/NJlhaUpAdG — SinEmbargo (@SinEmbargoMX) May 20, 2024

“Las encuestas siguen marcando que Claudia Sheinbaum lleva una ventaja abrumadora y la única que parece no estar con los pies en ese piso, es Xóchit Gálvez, quien me parece que salió como en un deja vu del primer debate, con una actitud más porril que de sustancia presidencial, salió a patear, a agredir. El porcentaje de dichos que haya hecho en función de propuestas me parece que es nulo, todo fue golpear”, cuestionó.

En ese sentido, Quintanar señaló que no se sabe bien a bien qué defiende Xóchitl Gálvez como Proyecto de Nación. “Este gran conglomerado de desprestigios que es su candidatura y la serie de partidos que la enarbolan se vio bastante nítido en este tercer debate, no vimos un Proyecto de Nación en ningún momento de su campaña, vimos ocurrencias desarticuladas, hoy no sabemos bien a bien desde dónde y hacia dónde querría ir políticamente”.

Álvaro Delgado apuntó a su vez que Xóchitl Gálvez volvió a mostrarse como en el primer debate: “El rostro de la candidata del PRIAN el día de hoy es de desesperación, de hartazgo inclusive, nunca se sintió cómoda como candidata a la Presidencia, nunca estuvo desenvuelta, contenta, entusiasta, porque también una campaña hay que disfrutarla el contacto de la gente, las puyas, nunca disfruto Xóchitl Gálvez su candidatura quizá porque muy tempranamente se dio cuenta de que era un fracaso. Hoy en este último debate Xóchitl Gálvez es la imagen del fracaso, de la derrota”.

“Xóchitl Gálvez nunca articuló nada como nunca articularon nada los partidos que la impulsan o los grupos de poder que también la cobijan, como el grupo de poder económico, grupo de poder académico, grupo de poder intelectual, grupo de poder mediático, por eso a mi juicio lo que hoy proyectó Xóchitl Gálvez es la derrota”, puntualizó Álvaro Delgado.