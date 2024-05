SONDEO¬ Estudiantes de la UACM se decantan por Sheinbaum, pero cuestionan propaganda

Alumnos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) consideran que la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, podría ser una buena opción para votar el próximo 2 de junio, sin embargo, no dejan de lado sus inquietudes por el apoyo que recibe desde la Presidencia y la falta de propuestas para atender la violencia contra las mujeres. De las campañas, al igual que los estudiantes de otras universidades, consideran que la propaganda en las calles no sirve para difundir sus propuestas y únicamente generan basura.

Ciudad de México, 18 de mayo (SinEmbargo).- Estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) darían su voto de confianza a Claudia Sheinbaum, candidata de la alianza entre Morena y los partidos del Trabajo y Verde Ecologista, en la jornada electoral del próximo 2 de junio pero sin dejar de lado las dudas e inquietudes que tienen como la manera en la que llegó a ser la candidata, el apoyo desde la Presidencia y la falta de propuestas para combatir la violencia contra las mujeres de raíz.

Replicando el ejercicio ya realizado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Panamericana (UP) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), SinEmbargo acudió a la UACM a preguntarle a algunos estudiantes lo que piensan del proceso electoral, así como de las dos candidatas y el candidato, en vísperas del tercer debate presidencial y a dos semanas de las votaciones.

De los alumnos y alumnas entrevistadas, la mayoría mostró cierta preferencia por Claudia Sheinbaum y sus propuestas, mencionando que consideran que realizó “un buen trabajo” como Jefa de Gobierno de la CdMx, por lo que le darían “un voto de confianza” de llegar a la Presidencia.

“Claudia Sheinbaum es una buena opción, pero la forma en cómo llegó a ser candidata no fue la mejor, se pierde credibilidad un poco por el apoyo que recibe desde la silla presidencial pues que una figura como el Presidente López Obrador la apoye es lo que está haciendo la diferencia”, dijo un estudiante identificado como César.

Esmeralda, Daily, Edith y Juan Pablo coincidieron con que Claudia Sheinbaum es la mejor opción a elegir, pero un par de sus compañeros, Emilio y Luis, señalaron que ninguno de los tres candidatos les convence porque lo que han visto durante sus campañas es peleas, ataques y polarización que no aporta al debate entre ciudadanos ni a tomar una decisión informada sobre el voto.

En cuanto a la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, algunos estudiantes mencionaron que no ha podido posicionar su discurso y la percepción que tienen es que los líderes de los partidos que la acompañan, PRI-PAN-PRD, manejan toda la campaña, por lo que piensa que está manipulada.

Del candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, piensan que ha presentado “buenas propuestas” pero que no tiene posibilidades de ganar y mucho de lo que se habla de él es de la propaganda que ha logrado con la canción de “Máynez presidente”.

EN LA UACM RECHAZAN FORMA DE HACER CAMPAÑA

Sobre el proceso electoral, las y los estudiantes rechazaron la manera de hacer campaña con pendones y carteles en las calles pues consideran que genera contaminación y no cumple con la función de dar a conocer las propuestas de los y las candidatas.

“Aunque la sociedad ha evolucionado, las campañas están estancadas y se empeñan en la difusión a través de espacios públicos cuando podrían estar enfocadas en redes sociales para llegar a las generaciones más jóvenes”.

César, Esmeralda, Emilio, Luis, Daily y Anahíd coincidieron que la propaganda en vía pública no es necesaria ni ayuda a la toma de decisiones, además de considerarlas un gasto excesivo de recursos públicos.

Los comentarios de estudiantes de la UACM contrastan y coinciden en otras cosas con las opiniones de las comunidades de la UNAM, el ITAM, el IPN, la Panamericana y la UAM.

En el primer ejercicio que SinEmbargo realizó en Ciudad Universitaria, los alumnos y alumnas destacaron la importancia de que dos mujeres sean las que lideren la carrera presidencial pero, en su mayoría, lamentaron que sus propuestas no lleguen a los jóvenes porque lo que más han visto es propaganda en las calles y peleas entre los tres candidatos en redes sociales.

En el ITAM los comentarios recabados coincidieron con que el diálogo entre jóvenes y candidatos es importante para la toma de decisiones. Y que lo importante es salir a votar independientemente del partido o ideología. Alumnos del Politécnico reprocharon a los presidenciables por no exponer sus propuestas y plan de gobierno de manera clara, mientras que la Universidad Panamericana expresaron apatía por las candidatas y el candidato presidencial porque consideran que no les representan y que no están lo suficientemente preparados para el cargo.

Las entrevistas realizadas en la UAM se realizaron al mismo tiempo del Simulacro Electoral Universitario, cuyos resultados no favorecieron a Xóchitl Gálvez; dijeron que el rechazo a ella y a los partidos que representa, PRI-PAN-PRD, puede deberse a los malos gobiernos que han encabezado, así como a los casos de corrupción y las mismas posturas de la candidata.

Nancy Gómez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-gomez Nancy Gómez es reportera especializada en periodismo judicial, de datos, derechos humanos y género. Egresada de la FCPyS de la UNAM.