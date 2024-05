SONDEO ¬ Malos gobiernos y corrupción pegan a Gálvez en Simulacro Universitario

Ciudad de México, 8 de mayo (SinEmbargo).- Malos gobiernos, casos de corrupción y las posturas de Xóchitl Gálvez son algunas de las razones que los jóvenes universitarios utilizaron para explicar el rechazo a la candidata y a los partidos que representa, PRI-PAN-PRD. Y es que de un total de 255 mil 707 votos que se recibieron durante el Simulacro Electoral Universitario, la candidata de la oposición quedó relegada hasta el tercer lugar, por debajo de Jorge Álvarez Máynez, lo que sin duda son malas noticias para Fuerza y Corazón por México.

De acuerdo con los resultados del Simulacro, presentados este 8 de mayo y que se realizó en 480 universidades del país, Claudia Sheinbaum recibió 162 mil 443 votos, equivalente al 63.5 por ciento; en segundo lugar Jorge Álvarez Máynez con 59 mil 128 votos, 23 por ciento; y en último Xóchitl Gálvez con 21 mil 845 votos, el 8.5 por ciento del total.

¿Cómo se explica este rechazo de los jóvenes estudiantes?, ¿se replicará esto en la jornada del 2 de junio? Santiago Becerra, estudiante del Instituto Tecnológico de Tláhuac y uno de los que apoyaron la realización del Simulacro, considera que la desaprobación hacía Xóchitl Gálvez se debe a un desgaste: “ellos han gobernado por mucho tiempo y es ahora que la nueva política está transformando, desplazando a esta vieja política que durante el tiempo que estuvo no hizo mucho. Sin duda lo que ocurrió en este ejercicio es una gran representación y precedente de lo que podría pasar en las elecciones”.

Jair Morales, estudiante Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y vocero de Simulacro Electoral Universitario, calificó el hecho de que Xóchitl Gálvez quedara en tercer lugar como “un fenómeno interesante en los jóvenes” pues aseguró que ese sector está participando cada vez en la política y justo el objetivo es demostrar la fuerza del voto joven. Otro universitario, Moisés Reséndiz de la Universidad Politécnica de Pachuca, dijo que el rechazo hacia la candidata y los partidos PRI-PAN-PRD comienza desde las familias, medios de comunicación y redes sociales, donde se habla de casos de corrupción y malas administraciones.

“Sí nos damos cuenta de lo que cada candidato está haciendo o no hacen, lo que las malas administraciones han dejado de los partidos que la candidata representa. El voto joven se hará presente porque somos el 33% de la población votante”, dijo. Escarlet Zamora, estudiante de la UAM Xochimilco, agregó que la reprobación a Gálvez también está ocasionada por sus posturas: “las cosas que ha dicho no son favorables, la ven como un chiste y no como una representante, además de sus propuestas vacías que todo esto fue lo que se reflejó en las votaciones de ayer”.