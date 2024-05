PRELIMINAR ¬ Simulacro universitario da voto masivo a Claudia y el segundo a Máynez

Este martes 7 de mayo se realizó el Simulacro Electoral Universitario en cerca de 400 universidades del país, donde alumnos, alumnas, profesores y trabajadores practicaron su voto para elegir la Presidencia de la República; en la CdMx además pudieron elegir por Jefe o Jefa de Gobierno. La idea de este ejercicio, de acuerdo con los comités organizadores de estudiantes, es hacer ver a las y los candidatos, así como a los partidos, que su voz cuenta y su participación en la jornada del próximo 2 de junio podría definir los resultados.

SinEmbargo aprovechó para preguntarles lo que opinan del proceso electoral y las dos candidatas y candidato presidenciales.

Ciudad de México, 7 de mayo (SinEmbargo).- Miles de estudiantes participaron este martes 7 de mayo en el Simulacro Electoral Universitario, un ejercicio que simula lo que ocurrirá en la jornada del próximo 2 de junio con el objetivo de conocer las preferencias de este sector de la población en el país, pues este año son alrededor de 26 millones de jóvenes los que podrán ejercer su derecho al voto, de ellos, 15 millones elegirán por primera vez a su Presidente o Presidenta.

Los votos a nivel nacional de este ejercicio se darán a conocer el día de mañana, aunque en algunos planteles ya comienzan a difundir sus resultados. Estos datos preliminares muestran, por ejemplo, una ventaja de Claudia Sheinbaum y cómo Jorge Álvarez Máynez, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, le saca ventaja a Xóchitl Gálvez, la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD.

Desde muy temprano, los jóvenes organizados de cerca de 400 universidades en el país comenzaron con la organización del Simulacro. Uno de los planteles que participó en la jornada fue la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco. En ese plantel colocaron dos casillas para que la comunidad ejerciera su voto; SinEmbargo acudió a esta escuela donde se observó una alta afluencia de participantes hasta la hora del cierre de las casillas, a las 5 de la tarde.

Los resultados de la Facultad de Medicina y Nutrición, de la Universidad Juárez del Estado de Durango en el Simulacro Electoral Universitario. 📣📣📣#SimulacroUniversitario2024 pic.twitter.com/lrGAvbB5D5 — Simulacro Universitario 2024 (@SimulacroMX) May 8, 2024

Así los resultados de la Universidad Tecnológica de Tecámac para el Simulacro Electoral Universitario ✅#SimulacroUniversitario2024 pic.twitter.com/bVUROo8QVV — Simulacro Universitario 2024 (@SimulacroMX) May 8, 2024

De acuerdo con el colectivo de estudiantes organizados del Simulacro Electoral Universitario, el objetivo es que la voz de toda la comunidad universitaria sea escuchada a nivel nacional y quienes participen puedan elegir por quién votar o, en todo caso, conocer e investigar más las propuestas de las candidatas, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, y el candidato Jorge Álvarez Máynez:

“El papel de las juventudes será fundamental para el resultado pues este sector representa el 30 por ciento de la lista nominal del país”.

“Es un llamado para las candidaturas a la Presidencia: demostraremos que las comunidades universitarias somos fuerza y motor de este país, y merecemos ser escuchados. Principalmente queremos conocer la tendencia de los jóvenes, el voto joven, sobre la representación federal y de la Ciudad de México”, dijo Atabeira Villegas, estudiante de Sociología de la UAM.

“El ejercicio en la universidad fue fructífero, una actividad importante porque los jóvenes son una fuerza vital para la democracia y el pensamiento crítico que fortalecen el desarrollo como país”, comentó Arturo Gómez, otro alumno de esta universidad sobre el Simulacro.

LOS RESULTADOS PRELIMINARES

En algunas escuelas cerraron sus casillas por falta de boletas electorales y es donde los primeros resultados están comenzando a fluir. Por ejemplo, en la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM), Sheinbaum lideró la votación con 109, seguida de Álvarez Máynez que sumó 63 y en un lejano tercer lugar, Gálvez Ruíz con 7; incluso en esta casilla, la cantidad de votos nulos fueron más (9) que los destinados para la candidata de la oposición.

Otro ejemplo son los resultados del Instituto Tecnológico de Querétaro donde se obtuvieron los siguientes resultados: Claudia Sheinbaum 288 votos, Jorge Álvarez 94, y Gálvez 32. Circula otra sábana de resultados: 64 para la candidata de Morena, 23 para el candidato naranja, y 12 para la candidata del PRI-PAN-PRD; en una más pasa lo mismo: 106 para Sheinbaum, 48 para Máynez y sólo 3 para Gálvez.

Los resultados del Simulacro Electoral Universitario podrían reflejar lo que ocurrirá en las elecciones del 2 de junio y adelantar que Xóchitl Gálvez quedará en tercer lugar, un resultado que sin duda sería excelente para Movimiento Ciudadano y todo por la fuerza que representan los jóvenes, los universitarios, en el país.

🗳️ Resultados del simulacro electoral en la Universidad de Guanajuato – Votos totales: 247 📌 @Claudiashein 135 votos (54.6%)

📌 @AlvarezMaynez 63 votos (25.5%)

📌 @XochitlGalvez 37 votos (14.9%) – Votos nulos: 12 (4.8%) pic.twitter.com/p2RN8vLFBQ — Alex Ramblas⚡️ (@alexramblasr) May 7, 2024

ALUMNOS DE LA UAM TIENEN CLARO SU VOTO

Además de acompañar la jornada del Simulacro, SinEmbargo aprovechó para preguntarle a algunos estudiantes de la UAM Azcapotzalco su opinión del proceso electoral, así como de las candidatas y el candidato presidencial. Aunque aún hay indecisos, la mayoría respondió que ya tienen claro su voto por “la izquierda”.

“La verdad tengo una opinión bien marcada, estoy a favor de una compañera para presidenta y obviamente que sea la doctora Claudia Sheinbaun porque es la más preparada. De un lado tenemos la opresión, el viejo régimen, Atenco, Ayotzinapa, Aguas Blancas, el 68 y el 71; y del otro lado un proyecto que ha funcionado, que ha llevado los recursos a las personas que más lo necesitan”, dijo Marín, estudiante de Derecho.

El alumno Arturo Gómez coincidió: “Sólo espero que a México le vaya bien, que progresemos, que los candidatos sean auténticos y ayuden a la juventud. Yo siempre me he considerado alguien que lucha, entonces votaré por la representación de la izquierda en esta elección”.

“Las dos principales candidatas son mujeres y por primera vez en el país, así como lo dictan las encuestas, tendremos por primera vez una mujer presidenta y habrá que ver que apoyó dará a todas las problemáticas. Desde hace 6 años yo lo que pensaba era en la continuidad, un gobierno distinto a los gobiernos anteriores, creo yo que sí podríamos seguirle dando el beneficio de la duda pues en una sola administración no se puede hacer mucho, entonces sí es necesario ver lo que pueden hacer, al menos, en 12 años. Claudia Sheinbaum se va a llevar las votaciones y lo que queda ver es cómo puede mejorar o levantar algunos de los malos hechos que ha dejado el gobierno de Obrador”, mencionó el estudiante Osvaldo de la O.

Este ejercicio, el de preguntarle a universitarios su opinión del proceso electoral y de las candidatas presidenciales lo hemos replicado también en la UNAM, el ITAM, el IPN y la Universidad Panamericana. En cada casa de estudios, los comentarios de su comunidad han destacado por diferentes razones; por ejemplo, en Ciudad Universitaria destacaron la importancia de que dos mujeres sean las que lideren la carrera presidencial pero, en su mayoría, lamentaron que sus propuestas no lleguen a los jóvenes porque lo que más han visto es propaganda en las calles y peleas entre los tres candidatos en redes sociales.

En el ITAM los comentarios recabados coincidieron con que el diálogo entre jóvenes y candidatos es importante para la toma de decisiones, y que lo importante es salir a votar independientemente del partido o ideología. Mientras que alumnos del Politécnico reprocharon a los presidenciables por no exponer sus propuestas y plan de gobierno de manera clara, pues lo que les ha dejado las campañas son ataques entre ellos, sin tocar los temas que les preocupan a este sector de la población. Y en la Panamericana mostraron su apatía por las candidatas y el candidato porque consideran que no les representan y que no están lo suficientemente preparados para el cargo.

