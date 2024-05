Sheinbaum pide en León dejar el miedo, y sacar al PAN y la violencia de Guanajuato

Durante su visita en Guanajuato, la candidata a la presidencia por Morena destacó que apoyará en proyecto de vivienda y la incorporación del IMSS-Bienestar para más unidades médicas, hospitales y personal médico en la entidad.

Ciudad de México, 28 de mayo (SinEmbargo).- La candidata presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum, invitó a la población de Guanajuato a que este 2 de junio se logre el triunfo de la Cuarta Transformación (4T) en el estado, esto con el fin de “construir el cambio que requiere la entidad”, tras años de ser gobernado por el “PRIANismo”.

“Vamos a transformar el miedo en esperanza en el estado de Guanajuato, vamos a transformar la inseguridad en paz en el estado de Guanajuato, vamos a transformar la pobreza en bienestar (…) Tenemos que hacer la hazaña, que en Guanajuato triunfe Morena en el Gobierno de la República y para el Gobierno de Guanajuato con Alma, próxima gobernadora, para trabajar de la mano, construir juntos juntas un Guanajuato distinto’’, indicó en su visita.

La aspirante de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” aseveró que, con la llegada de la 4T en el estado, se impulsarán proyectos como el incremento al salario mínimo para que nunca esté por debajo de la inflación; así como la construcción de más universidades gratuitas para que los jóvenes tengan un lugar para prepararse para el futuro.

Guanajuato es el estado con más homicidios del país, pero también el estado con más bajos salarios y más jóvenes con adicciones. León, Guanajuato, llegó a ser la ciudad con más pobreza. Por eso hoy llamé a las familias, a las personas mayores, a las y los jóvenes, para cambiar la… pic.twitter.com/ENqHBWO0jn — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 29, 2024

Además, agregó que apoyará en proyecto de vivienda y la incorporación del IMSS-Bienestar para más unidades médicas, hospitales y personal médico en la entidad, por lo que destacó que el apoyo del pueblo del estado es indispensable para lograr el cambio en Guanajuato.

“La educación, la salud, la vivienda, es decir lo que el PRIAN considera privilegios, nosotros los consideramos derechos del pueblo de México (…) Lo que nosotros queremos es traer bienestar y felicidad al pueblo de Guanajuato, paz, tranquilidad y eso solo se logra cuando el pueblo de Guanajuato da un paso y deja atrás el miedo, deja atrás el creer esas mentiras, deja atrás el vender por una tarjeta su futuro’’, agregó.

En este mismo sentido, invitó a nunca olvidar lo que 33 años de los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) han generado en Guanajuato, derivado de las malas administraciones.

¡Increíble el amor que nos demostraron en León, Guanajuato! Gracias, gracias, gracias. pic.twitter.com/bpINh15Bo8 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 28, 2024

“[Llevan] 33 años de Gobierno del PAN y ¿qué le dejó a León, Guanajuato y a todo Guanajuato? Pobreza, adicciones de los jóvenes, violencia, inseguridad, bajos salarios, corrupción y ahora pretenden seguir comprando votos, pretenden cambiar un voto por una tarjeta para una mujer (…) No vendan su voluntad, no vendan su futuro, que lo que reciben hoy, después se va a traducir en más pobreza, en más desigualdad, más violencia, si ya gobernaron 33 años y no pudieron ¿cómo creen que van a poder los próximos seis años?’’, aseveró.

La exmandataria capitalina hizo énfasis que, a llegada a la Presidencia de la República y con Alma Alcaraz, en la gubernatura del estado, Guanajuato se convertirá en una entidad de derechos, donde los recursos públicos sean utilizados para garantizar el bienestar de las y los guanajuatenses.

’’Vamos a seguir gobernando destinando los recursos públicos al pueblo de México y tiene que llegar Alma porque tenemos que hacer que el presupuesto público de Guanajuato sirva al pueblo de Guanajuato y no a los intereses de unos cuantos’’, concluyó.