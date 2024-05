Claudia cierra muy arriba, lidiando con guerra sucia y viejas élites, aún poderosas

Ciudad de México, 27 de mayo (SinEmbargo).– Desde que Claudia Sheinbaum Pardo fue elegida para abanderar el movimiento de la Cuarta Transformación en la elección presidencial se volvió blanco de una guerra sucia en redes orquestada por el PRIAN y las viejas élites intelectuales, que en medio de una crisis ética, recomendaron el go negative en su contra, una estrategia que en lugar de restarle puntos a la morenista, ha ampliado hasta en 30 puntos porcentuales su ventaja frente a Xóchitl Gálvez.

“Guerra sucia, pero sucia en serio. No es que yo recomiende que lo hagan, yo no tengo vela en el entierro, me da enteramente lo mismo lo que hagan o no, pero me parece lógico. El manual ahorita es ‘Go Negative’ con Claudia, no con López Obrador, o también con López Obrador, pero ya con ella, investigación de oposición, con chismes y todo”, recomendó en marzo pasado Jorge Castañeda, quien fuera Secretario de Relaciones Exteriores durante el sexenio de Vicente Fox, en un programa de televisión conducido por Leo Zuckermann.