Las viejas élites culturales superan sus guerras intestinas para enfrentarse a la 4T

Más de 200 personas dedicadas a la academia, la política y la investigación llamaron a votar por Xóchitl Gálvez como Presidenta de México, aunque es la primera vez que apoyan abiertamente a una candidata, a varios de ellos y ellas los une desde hace años su respaldo y trabajo en gobiernos del PAN y el PRI, a los que la exsenadora representa.

Ciudad de México, 21 de mayo (SinEmbargo).– Académicos e intelectuales anunciaron este lunes su respaldo a Xóchitl Gálvez Ruiz mediante un manifiesto en el que pidieron votar por ella para “defender la democracia amenazada”. Se trata de la primera vez que esta élite respalda públicamente a una candidata presidencial, aunque lo cierto es que muchos de los abajo firmantes se han mantenido desde hace años en una confrontación abierta con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su proyecto político.

La unión de los intelectuales con la candidata de los partidos Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD) fue criticada este martes por el Presidente López Obrador, quien sin mencionar directamente el desplegado, expuso que un grupo de “pseudointelectuales” actúan “como alcahuetes de la oligarquía corrupta”.

“Esos legitiman con toda una retacería de pseudoteorías el porqué tiene que mantenerse el régimen; se atreven a hablar de libertades; acuden a invocar la democracia; y todos ellos, o la mayoría, también para no generalizar, al servicio del régimen, vendidos o alquilados, vividores al servicio del régimen de opresión, aparentemente académicos, estudiosos, pero nunca defienden al pueblo”, opinó desde Palacio Nacional.

Para el antropólogo Roger Bartra, quien por años fue miembro del extinto Partido Comunista Mexicano, este pronunciamiento conjunto es un logro conseguido desde el llamado que hizo a firmar en 2020 otro desplegado que se tituló “Contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia”, en el que esta misma élite aseguraba que el Gobierno de López Obrador y el bloque de partidos aliados a Morena en el Congreso eran culpables de polarizar en bandos a la sociedad.

30 intelectuales critican: El presidente y su coalición polarizan a la sociedad en bandos artificiales, desacreditan a órganos especializados y atacan toda expresión distinta. Es imperativo recuperar el pluralismo político y equilibrio de poderes de la democracia constitucional👇 pic.twitter.com/MrvZzkZojF — Coparmex Nacional (@Coparmex) July 15, 2020

El desplegado de 2020 fue firmado por ideólogos como Héctor Aguilar Camín, director de la revista Nexos, Enrique Krauze, director de Letras Libres, el excanciller Jorge Castañeda, así como la escritora Ángeles Mastretta, la exprista Beatriz Pagés y José Woldenberg, expresidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), y el único orador de la primera concentración masiva en noviembre de 2022 de la Marea Rosa, el movimiento que hasta hace unas semanas aún se describía como apartidista pero ya promueve abiertamente la campaña presidencial de la alianza PAN-PRI-PRD.

“El origen es ese grupo en el que yo he jugado un papel importante porque soy amigo cercano de los diferentes capos, vamos a llamarlo así, o dirigentes de grupos de intelectuales, que normalmente los intelectuales son complicados, no se llevan bien, tienen envidias, es normal, eso pasa en todo el mundo, pero ante la situación yo impulsé mucho eso. Recibí mucho apoyo, en pocos días conseguimos las 250 firmas que aparecen en el cartel [del desplegado actual], y de hecho son más”, expresó en entrevista Bartra.

En este nuevo desplegado, donde llaman a votar abiertamente por Xóchitl Gálvez, destacan algunas ausencias como la de José Woldenberg, mientras que la actriz Ofelia Medina y la directora Lorena Maza se deslindaron de la publicación y pidieron que sus nombres fueran borrados de la lista porque no “suscriben” dicho documento.

Entre los firmantes está Jorge Castañeda, excanciller en el Gobierno de Vicente Fox, quien ha estado detrás de la preparación de aspirantes de la derecha, según ha reconocido. Previo al segundo debate presidencial, por ejemplo, en su columna para el diario El Universal, le aconsejó a Gálvez Riuz atacar a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, y no respetar las normas del Instituto Nacional Electoral (INE).

Este lunes fue uno de los ideólogos que se puso de pie para aplaudir a Xóchitl Gálvez, después de que ella les agradeciera con estas palabras: “En mí hay emoción, pero, sobre todo, hay un reconocimiento que no puedo sin ustedes. ¡Los necesito para llegar al final del camino!”.

Quiero un México en el que siga existiendo una democracia libre y que garantice y respete la pluralidad. Por eso formaré un gobierno de coalición con las mujeres y hombres más preparados, más allá de visones ideológicas. Es para mí un enorme orgullo y una inmensa… pic.twitter.com/ElSPOmayrl — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) May 20, 2024

Cuestionado sobre la estrategia de ataques respaldada por el grupo de intelectuales al que pertenece, Héctor Aguilar Camín se limitó a responder que el respaldo de las y los intelectuales tiene que ver con un llamado a regresar a lo que ofrecían los gobiernos previos a Morena, los del PAN y el PRI, en el ámbito de la cultura.

“Esto es una manifestación de la comunidad cultural, de una parte muy significativa de la comunidad cultural, y tiene que ver con el momento que esta comunidad vive y que ve en Xóchitl Gálvez un poco lo que están viendo muchos mexicanos: La oportunidad de devolverle a la comunidad cultural la atención, el cuidado, a veces hasta el apapacho que tenía del Gobierno. Nada más y nada menos que lo que Xóchitl promete a todo el país: un Gobierno de unidad, no de división, donde los valores rectores sean la vida, la verdad y la libertad”, expuso.

La relación entre Aguilar Camín y el PRI, específicamente con el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ha sido señalada en los últimos años tanto por el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, y por una publicación en Contralínea que exhibió cómo a través de la llamada “partida secreta del Ramo 23”, entre 1989 y 1993 el Gobierno de Salinas de Gortari distribuyó millones de pesos entre funcionarios, dueños de medios y escritores como Aguilar Camín, a través del Centro de Investigación Cultural y Científica (CICC) y la empresa Nexos-Sociedad, Ciencia y Literatura, SA de CV.

–¿Cuando habla de ese apapacho que ya no sintió en este Gobierno se refiere a las críticas que han recibido intelectuales de este grupo [el que respalda a Xóchitl Gálvez] por querer defender ciertos privilegios, ¿eso podemos entender como apapacho? –se le cuestionó.

–No, había una política en materia de cultura profundamente generosa y profundamente libre en el sentido de que, por ejemplo, películas brutalmente críticas al gobierno del régimen del PRI eran financiadas por fondos gubernamentales a través de instancias en las que esos proyectos se ganaban ese fondo. No había este condicionamiento que hay no solo con la comunidad cultural, si no quizá más gravemente con los beneficiarios de los programas sociales que es: ‘te doy para que votes por mí, y si no votas por mí, te lo voy a quitar o te lo van a quitar’.

Varios de los firmantes del desplegado a favor de Gálvez Ruiz, como Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Krauze, también suscribieron en agosto de 2006, un mes después de la elección presidencial cuestionada por irregularidades que dio el triunfo a Felipe Calderón, un posicionamiento donde descartaron un fraude electoral.

Entre quienes hoy promueven el voto a favor del PRIAN están la escritora Ángeles Mastretta, los escritores Federico Reyes Heroles y Alberto Ruy Sánchez, los exrectores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Francisco Barnés de Castro, José Sarukhán y José Narro Robles; además de analistas que han sido servidores públicos como Gilberto Guevara Niebla, exsubsecretario de Educación Básica en la Secretaría de Educación Pública (SEP), y Agustín Basave, exembajador y exdirigete del PRD.

El desplegado también fue respaldado Consuelo Sáizar, extitular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en el Gobierno de Felipe Calderón, cuyo último año de gestión fue cuestionado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por la firma de convenios por más de 350 millones con la Universidad Autónoma del Estado de México para servicios que no fueron entregados y que en ese momento fueron descritos por la ASF como una “maquinaria de opacidad y ausencia de revisión”, irregularidades de la que ella se ha deslindado.

El lunes, al término del evento de respaldo a la candidata del PRIAN en el Palacio de Minería de la Ciudad de México, Sáizar prefirió no dar entrevistas, pero celebró ante el antropólogo Roger Bartra la movilización de la Marea Rosa registrada un día antes en el Zócalo capitalino al calificarla de espontánea. “Ayer esa masa, hoy la inteligencia”, comentó.

Sin embargo, desde el PAN, así como organizaciones de la sociedad civil, ya reconocieron que la primera concentración masiva de la llamada Marea Rosa, que derivó en el movimiento de organizaciones que hoy respaldan a Xóchitl Gálvez en distintas ciudades, tuvo como antecedente la reunión con representantes de partidos políticos.

“Frente a la uniformidad gris y autoritaria del obradorismo, apoyamos la pluralidad multicolor de la oposición”, destacaron las y los firmantes del desplegado, quienes respaldan la supuesta separación de Xóchitl Gálvez con los partidos políticos, aún cuando toda su carrera en cargos públicos la ha hecho arropada por el PAN.

Para el antropólogo Roger Bartra, el perfil de Gálvez Ruiz es el adecuado para enfrentarse al “autoritarismo” aun cuando es la candidata de partidos sobre los que pesan gobiernos caracterizados, por ejemplo, por la represión de movimientos sociales.

“Yo no creo que Xóchitl represente a esos partidos (PAN-PRI-PRD), las cosas se han invertido. Esos partidos que tienen muchos defectos, como todos los partidos, representan a Xóchitl, se invirtieron los factores. Ella no nació, aunque estuvo más o menos cercana a uno de ellos, al PAN, un partido básicamente de derecha… de todas maneras ella surge de manera independiente y se logra imponer a los partidos y estos deciden representar a Xóchitl, yo lo veo así”, expuso.

Pese al respaldo de intelectuales, Lorenzo Meyer, historiador y profesor emérito del Colegio de México, consideró que esto sirve de poco si no cuenta con un Proyecto de Nación sólido que pueda presentarse como una alternativa al del oficialismo y la Cuarta Transformación.

No se necesita tener muchos (intelectuales), se necesita saber a dónde se va y creo que el proyecto de la 4T sí está claro, lo que yo no entiendo es el proyecto de Xóchitl, llena de intelectuales, le sobran intelectuales, puede darse el lujo de tener 3×1 en comparación con la 4T, pero ¿dónde está el proyecto? Proyecto realmente alternativo, no hay núcleo de ideas fuertes del cual se deriven las políticas que se van a tener día a día en caso de que llegara a Xóchitl a ser la Presidenta”, expuso este lunes en entrevista para el programa “Los Periodistas” de SinEmbargo Al Aire.

Montserrat Antúnez https://www.sinembargo.mx/author/montserrat-a-estrada Periodista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia y derechos humanos. Trabaja por un periodismo con perspectiva de género y que respete la dignidad de las personas.